Harry Styles envía a sus fans misterioso audio, ¿Qué pasa con ‘We Belong Together’? | VIDEO

Harry Styles sorprendió a sus millones de fans con un audio donde canta la frase We Belong Together, que hemos podido ver anteriormente en una serie de anuncios en diferentes calles, un sitio web y el breve video que estrenó hace poco en su canal de YouTube.

Hasta el momento, Harry Styles no ha dado más pistas de qué significa ese We Belong Together que ha vuelto locos a sus fans, aunque los principales rumores aseguran que se trata de un nuevo material discográfico de parte del exintegrante de One Direction.

El Ángel de Independencia atrás del cartel de We Belong Together se ven hasta poéticos 🤌



¡Otro cartel más en CDMX! 🇲🇽 pic.twitter.com/TZmqhJKmK4 — Harry Styles México (@HarryMexOficial) January 13, 2026

El audio de Harry Styles

El cantante de ‘Watermelon Sugar’ ha estado a alejado de los escenarios por varios años, al grado en que las fans del artista comenzaron a bromear con que el famoso hacía cualquier cosa como correr un maratón o viajar alrededor del mundo para evitar volver al estudio de grabación y trabajar en nuevas canciones.

Sin embargo, parece ser que en realidad Styles sí ha estado ocupado. Se encontró una página web que se encuentra activa desde el 12 de enero y la URL es webelongtogether.co.

Al ingresar, debes hacer clic para que se abra una conversación de WhatsApp, donde por default se iniciará un chat registrado como HSHQ al que debes enviar la frase "We belong together".

Ese mismo contacto envió audios de un memo de Harry cantando la misma frase que escribimos anteriormente. El archivo dura apenas 6 segundos pero parece ser el avance que confirma que se trata del regreso musical del famoso.

WE BELONG TOGETHER pic.twitter.com/F2cXW5XiPW — Harry Styles México (@HarryMexOficial) January 14, 2026

Hasta ahora, se desconoce cuándo será el regreso oficial del cantante, quien no ha dado mayores detalles. Sin duda, la estrategia de marketing es una que mantendrá al público expectante de cualquier nuevo detalle, para ser los primeros en disfrutar de lo nuevo del artista.

Se espera que además del nuevo álbum, Harry Styles lleve a cabo una gira mundial para reencontrarse con sus fans alrededor del mundo, particularmente en las ciudades donde han colgado carteles con la frase ‘We Belong Together’ que se ha vuelto insignia para la nueva era del famoso.