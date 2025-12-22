El Gran Diluvio: ¿De qué trata la película coreana de Netflix?

Netflix estrenó el pasado 19 de diciembre la película coreana El Gran Diluvio que ha conquistado al público a nivel internacional por su historia de ciencia ficción llena de acción y drama, contada desde una perspectiva asiática que destaca por su narrativa completa.

¿De qué trata El Gran Diluvio?

El Gran Diluvio sigue principalmente a An-na, una joven que se enfrenta de manera inesperada al desastre de inundaciones que amenazan con destruir a los seres humanos, después del choque de unos asteroides.

La mujer es una investigadora especializada en desarrollo de Inteligencia Artificial y se pone como misión salvar a un niño llamado Ja-in para buscar un futuro en el que puedan vivir. Mientras el agua sube y la esperanza se pierde poco a poco y An-na es apoyada por Hee-jo, integrante de un equipo de seguridad de recursos humanos.

Ambos quedan atrapados en un edificio de departamentos que se inunca poco a poco, siendo uno de los últimos refugios de la Tierra. Con el paso del tiempo, llegan preguntas como el papel que ha tenido la tecnología en el colapso del mundo o sus motivos para sobrevivir. ¿An-na logrará resistir hasta entonces manteniendo a Ja-in a salvo? ¿O nos espera un final trágico?

La cinta está llena de momentos intensos y sin lugar a duda, genera mucha tensión en los espectadores, que no pueden evitar preguntarse si sería posible que en algún momento la humanidad pueda enfrentar un desastre natural de tales magnitudes.

Elenco de El Gran Diluvio

El reparto está encabezado por Kim Da Mi, quien interpreta a An Na, una científica. A su lado aparece Park Hae Soo como el rescatista Hee Jo, actor reconocido por su trabajo en El Juego del Calamar.

El resto del elenco es:

Kwon Eun-seong como el pequeño Ja-in.

Kang Bin como Mi-jung.

Jeon Yu-na como Lee Ji-soo.

Eun Su: Interpretando a la mujer embarazada.

Lee Ja Woong

Jung Shi Hoon

Kim Kyu Na