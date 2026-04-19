Ataque en el set de Sin senos sí hay paraíso deja tres muertos, ¿Qué pasó?

Ataque en el set de Sin senos sí hay paraíso deja tres muertos

El elenco de la producción Sin senos sí hay paraíso está de luto, tras darse a conocer un violento incidente ocurrido durante la jornada de grabación que resultó en tres personas fallecidas.

¿Qué pasó en el set de Sin senos sí hay paraíso donde murieron tres personas?

Fue la tarde de este sábado 18 de abril en el Parque Nacional Oriental, ubicado en Santa Fe, Bogotá que un hombre irrumpió en el lugar y atacó a varias personas con un arma blanca, de acuerdo con los primeros reportes.

Un grave hecho de violencia ocurrió en el centro de Bogotá. Hay tres personas muertas y cuatro más capturadas.



Ampliación 👉 https://t.co/kXadJulOoe pic.twitter.com/IFdEIUG7SQ — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 19, 2026

Según el medio colombiano Noticias Caracol, todo comenzó con una riña, donde el atacante cargó contra su primera víctima, quien fue asesinada con un bisturí. A los pocos segundos, más personas se acercaron y comenzó el caos.

De acuerdo con testigos, algunos miembros del equipo de Sin senos sí hay paraíso trataron de intervenir para detener la agresión, pero otras dos personas resultaron heridas en medio del caos. Las autoridades confirmaron la muerte de tres personas, incluido el propio agresor.

Las dos víctimas fueron identificadas como integrantes de la producción: Eran Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años de edad, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de apenas 18. La identidad del agresor se ha mantenido privada.

La actriz Carolina Gaitán, quien forma parte del proyecto, dejó ver a través de un comunicado en redes sociales el profundo impacto emocional tras la tragedia entre sus compañeros.

🔵 Hombre con arma blanca asesinó a 2 personas que participaban en el rodaje de “#Sinsenossíhayparaíso” en el sector del Parque Nacional Oriental, localidad de Santa Fe, en #Bogotá en horas de la tarde de este sábado. En el trágico suceso, el agresor también resultó sin vida.… pic.twitter.com/aJdJmLvgBx — korraleja.co ® | Noticias Sincelejo (@Korraleja) April 19, 2026

“Tuve que retratar tu sonrisa porque siempre alegraba mi día. Honro tu vida y te voy a extrañar. Dios te tenga abrazado en este momento, mi Nico hermoso”, escribió la actriz colombiana junto a la foto del joven fallecido.

Por su parte, la Asociación Nacional de Trabajadores del Audiovisual (ANTA) emitió un comunicado en el que expresó su solidaridad con las familias de las víctimas. Además, hizo un llamado urgente a reforzar las medidas de seguridad en rodajes.

Actores, técnicos y otros participantes en la industria del entretenimiento reaccionaron a la tragedia al utilizar el hashtag #SilencioEnElSet como una forma de guardar luto por los compañeros fallecidos.

Varios de los actores principales de Sin senos sí hay paraíso no se encontraban en el set de grabación durante el ataque, pero ya se han sumado a las muestras de condolencias por la pérdida de los técnicos colombianos.