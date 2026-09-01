The Warning en el Estadio GNP: Fecha, boletos y preventa para el concierto en CDMX

Tras ser confirmadas como el acto de medio tiempo en el Mexico City Game de la NFL y después del estreno de su quinto álbum ‘Everything’s Falling’, las banda The Warning acaba de anunciar su primer estadio y se llevará a cabo nada más que en la capital del país..

Aunque la presentación se llevará a cabo en febrero del 2027, las fechas de preventa y la venta general comenzarán desde septiembre de este año. A continuación, te compartimos los detalles sobre la histórica presentación de las hermanas.

¿Cuándo y dónde es el concierto de The Warning en CDMX?

A través de sus redes sociales y las de la organizadora OCESA, The Warning dio a conocer que se presentarán en el Estadio GNP Seguros el próximo 3 de febrero del 2027 como parte de la gira Everything’s Falling World Tour, donde tendrán como teloneras a The Linda Lindas.

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“NUESTRO PRIMER ESTADIO. Hemos soñado y trabajado tanto para llegar a este momento que todavía no podemos creer que por fin se esté haciendo realidad”, celebraron en la publicación donde incluyen el poster oficial con el que anunciaban la gira.

De este modo, las famosas esperan reunir por primera vez a más de 60 mil asistentes para presentar temas de su nuevo álbum como ‘Kerosene’, Ritual’ o ‘Ego’, además de temas que han marcado sus carreras musicales.

Preventa y boletos

La fecha de la preventa comenzará a partir del 9 de septiembre del 2026. Es importante para algunas ser tarjetahabiente del bannco HSBC, aunque posteriormente se abrirá la venta general. Las fechas de preventa y venta quedarán de la siguiente manera:

Gran venta HSBC + Paquetes VIP : 9 y 10 de septiembre | 11 am

Preventa Patreon + Paquetes VIP : 9 de septiembre | 11 am

Preventa de Artista : 10 de septiembre | 11 am

Venta General: 11 de septiembre | 11 am

En ese sentido, quienes no cuenten con una trajeta de HSBC podrán registrarse a la Preventa Artista, a la que puedes acceder a través de la página oficial de la banda (este es el link).

Deberás ingresar el correo electrónico y lugar de residencia para registrarse. En la página se especifica que puedes registrarte hasta el día miércoles 9 de septiembre a las 23:59 horas, es decir, unas horas antes del lanzamiento de la preventa de artista.

Sobre los precios para ver a The Warning en el Estadio GNP Seguros, se espera que el rango de precios vaya entre los 850 y los 3 mil 100 pesos, aunque es posible que haya alguna modificación por los cargos por servicio.

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