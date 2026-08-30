¡FALSO! Christian Nodal desmiente concierto en Nuevo León el 10 de octubre

Los fanáticos de Christian Nodal en Nuevo León estarán decepcionados, pues recientemente había circulado información sobre un presunto concierto del cantante de regional mexicano en el Domo Care, un recinto con una capacidad para 6 mil 250 personas. Se reveló que dicha información es falsa.

Y es que “El Forajido” figuraba junto con otras personalidades como Camila o Luis R. Conríquez para presentarse en el recinto el 10 de octubre. Esto mientras participa en una serie de eventos feriales del país como el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos 2026.

En la icónica feria de Aguascalientes, el Nodal ya ha logrado un sold out; además, también está confirmado para la Feria Internacional de Yucatán el 21 de noviembre, donde también se presentarán Carín León y Marco Antonio Solís.

Aclaran concierto falso de Christian Nodal en Monterrey

A través de un comunicado oficial compartido en redes sociales por el propio artista, se aclaro que “Christian Nodal no se presentará el 10 de octubre en el Domo Care”.

“La fecha que ha circulado recientemente anunciando una supuesta presentación del artista el próximo 10 de octubre en el Domo Care, en Guadalupe, Nuevo León, ES FALSA y no corresponde a ningún evento oficial”, agrega el comunicado.

En ese sentido, reiteraron que “Christian Nodal no tiene programada ninguna presentación en dicho recinto para esa fecha” y pidió al público regiomontano “a no dejarse sorprender, evitar realizar compras de boletos y consultar únicamente los canales oficiales del artista”.

De este modo, se reveló que en Monterrey, tendrán que esperar un poco más para volver a escuchar en vivo canciones como “Adiós amor” o “Botella tras botella”, temas icónicos del esposo de Ángela Aguilar.

Christian Nodal se presentó por última vez en la Arena Monterrey en junio del 2026; se desconoce cuándo piensa regresar con su público regiomontano y cuál sería el lugar en el que se llevaría a cabo el evento.

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