José Madero bromea sobre el hotel de Carlos Rivera en Tlaxcala: ‘Cobran por minuto’ | VIDEO

José Madero se hizo viral nuevamente después de que en un concierto en Tlaxcala, hablara sobre Carlos Rivera. El músico mencionó que el famoso tiene un “motel”, en referencia al Hotel Casa Huamantla y bromeó con que se cobraba por minuto en el recinto en lugar de cobrar por hora.

Las declaraciones dieron mucho de qué hablar y aunque varios mencionaron que simplemente el sarcasmo forma parte del humor del cantante o que lo dicho fue sacado de contexto, otros criticaron que llamara “tlaxcalos” a los tlaxcalteca. Ahora te compartimos qué sucedió exactamente.

José Madero bromea sobre el hotel de Carlos Rivera en Tlaxcala

En redes sociales, circulan videos en donde José Madero habla en medio de su presentación del pasado viernes 28 de agosto en la Feria Internacional de Huamantla, cuando mencionó que recién se enteraba que Carlos Rivera es oriundo del municipio.

En ese sentido, el cantante pidió palmas al mencionar el orgen del intérprete de ‘Te Esperaba’. “Me enteré que tiene un motel [...] ¿no es un motel? A mí me dijeron que era un motel y que cobraban por minuto, no por hora”, mencionó el famoso, provocando risas en el público.

“Que porque aquí en Huamantla o en Tlaxcala duran medio poquito”, agregó. “¿Qué onda pin*** tlaxcalos, Carlos Rivera no puede cobrar por hora o qué, cu**ros? Vamos a trabajar para que cobre por hora en su motel, venga", señaló.

Momentos después, el intérprete de ‘Plural Siendo Singular’ pidió “no le digan a Carlos Rivera que dije esto que acabo de decir. El vato está medio mam*do”. agregó.

Después de esto, interactuó con un miembro del público, a quien le pidió que lo defendiera del esposo de Cynthia Rodríguez. “Te pareces de hecho. ¿No eres su hijo? ¿Te la pel*? No sé, creo que sí nos madrea", bromeó. Finalmente, José Madero preguntó “¿quién para el motel de Carlos Rivera ahorita?" y levantó la mano, “voy a ir solo”, agregó.

Momentos antes, el artista había celebrado presentarse en Huamantla y mencionó que él siempre ha defendido que “Tlaxcala sí existe”, sobre la broma popular.

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