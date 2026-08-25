Así luce actualmente el motel donde agarraron a ‘El Chapo’

El reciente estreno de la película “La Captura” en Netflix ha traido de nuevo a la conversación el día en el que Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera fue capturado en la vida real.

La película de la plataforma de streaming comparte de manera dramática la captura que se hizo a uno de los capos más buscados durante la época de los 2000, pues este había logrado escaparse de la cárcel de máxima seguridad en al menos dos ocasiones.

Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera fue capturado en enero del 2016, y la historia que se cuenta en la película de Netflix no se aleja demasiado en los datos que se conocen sobre la detención definitiva del líder criminal.

Motel donde capturaron a “El Chapo” en la vida real

Al igual que en la película de la plataforma de streaming, en la vida real “El Chapo” también fue resguardado por agentes de la Policía Federal en un motel de Los Mochis, Sinaloa.

El motel en el que Guzmán Loera fue resguardado se llama Hotel & Sutes Doux, el cual se ubica en el kilómetro 3 de la carretera Internacional de Los Mochis-San Miguel, de Sinaloa.

"El Chapo" en la habitación 51 del Hotel & Sutes Doux ı Foto: Especial

Hay otro detalle que a los creadores de “La Captura” no se les pasó de largo, pues en la vida real “El Chapo” también fue resguardado en enero en la habitación número 51 del motel, con la finlaidad de ocultar al capo de los miembros del cártel del narcotráfico.

Joaquín “El Chapo” Guzmán fue capturado el 8 de enero del 2016 en Los Mochis, Sinaloa, durante un operativo realizado por la Secretaría de Marina después de que este se escapara de El Altiplano en julio del 2015.

Hotel & Sutes Doux Los Mochis por fuera ı Foto: Especial

Durante el operativo de la Marina, “El Cholo Iván” fue capturado junto a “El Chapo” después de que ambos lograran escaparse por medio del sistema de drenaje de Los Mochis, y posteriormente robaron un vehículo para trasladarse a otro lugar.

“El Cholo Iván” y “El Chapo” fueron capturados por dos agentes de la Policía Federal cuando estaban huyendo en la carretera sinaloense, por lo que tomaron la decisión de resguardar al jefe criminal para que este no fuera ubicado antes de que el Ejército y la Marina lograran brindarles apoyo.

Habitaciones Hotel & Sutes Doux ı Foto: Especial

El motel continúa activo en la ubicación original, y tiene la suite estándar tiene un costo de 450 pesos por seis horas para dos personas, en el que se incluye el espacio para guardar un vehículo.

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