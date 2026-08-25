Monreal llama a la unidad y a actuar con honradez

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados

El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, llamó a los aspirantes que participan en el proceso interno para definir a los coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación a actuar con honradez, evitar cualquier vínculo con el crimen organizado y cerrar filas una vez que se conozcan las definiciones rumbo a las elecciones de 2027.

Al referirse a la presentación de la coordinadora estatal en Aguascalientes, el legislador consideró que el partido enfrenta una etapa determinante para construir una nueva clase dirigente alejada de prácticas y vínculos que puedan comprometer al movimiento.

“Necesitamos unidad, necesitamos tener a los mejores aspirantes que pasen el filtro de la honradez, no vínculos con el crimen organizado”, advirtió.

Monreal sostuvo que quienes busquen encabezar las estructuras estatales de Morena deberán demostrar que su actuación está apegada a los principios que dieron origen al movimiento.

📍Nora Ruvalcaba coordinará a Morena en Aguascalientes para 2027



El CEN de @PartidoMorenaMx y el @partidoverdemex respaldaron a la senadora con licencia @Nora_Ruvalcaba como Coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Aguascalientes rumbo al… pic.twitter.com/1m9SfARP4Y — Político MX (@politicomx) August 25, 2026

“Es el momento de crear esta clase dirigente sacudida de viejos vicios y también de vinculaciones indeseables”, afirmó.

El líder parlamentario recordó que los principios de Morena deben ser una referencia para quienes ocupen posiciones de responsabilidad dentro del partido, por lo que pidió mantener una conducta alejada de cualquier práctica ilícita.

“No robar, no traicionar y tampoco no mentir”, señaló al resumir los principios que, a su juicio, deben regir a los nuevos liderazgos.

Ante la competencia interna que se ha registrado entre los distintos aspirantes a las coordinaciones estatales, Monreal pidió a quienes no resulten favorecidos aceptar las decisiones y contribuir a mantener la cohesión del partido.

“Yo les diría a los aspirantes a esta posición de coordinar su estado que actúen con generosidad, que hagan de su actividad una actividad lícita y honrada y que platiquen entre todos los aspirantes para evitar deserciones, fracturas, rupturas o confrontaciones”, expresó.

El zacatecano consideró que el proceso de selección será una de las primeras pruebas importantes que enfrentará Morena rumbo a los comicios de 2027, particularmente por el número de cargos que estarán en disputa y por la expectativa que existe sobre el desempeño del partido en las urnas.

“Es una prueba muy dura la que vamos a sostener en el 27”, afirmó.

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LMCT