Pablo Gutiérrez es designado coordinador de la Defensa de la Transformación por Morena en Campeche

El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) designó este martes a Pablo Gutiérrez como coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Campeche.

El alcalde con licencia de Ciudad del Carmen fue elegido y su anunció se realizó este mediodía.

Pablo Gutiérrez es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana, nació el 29 de agosto de 1983.

Su trayectoria destaca por haber encabezado el Ayuntamiento de Ciudad del Carmen en tres periodos alternados.

Durante la presentación de las primeras definiciones del partido, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, explicó que en Campeche todos los aspirantes registrados para encabezar la coordinación estatal fueron hombres.

La dirigente morenista señaló que esta circunstancia fue considerada dentro del proceso interno para definir a quien encabezará los trabajos de Morena en la entidad.

La designación de Gutiérrez Lazarus ocurre en un estado gobernado actualmente por Morena y representa una de las primeras decisiones de la dirigencia nacional para comenzar a perfilar la sucesión gubernamental de 2027.

El alcalde con licencia de Ciudad del Carmen se impuso dentro del proceso interno en el que participaron distintos perfiles que buscaban encabezar la estructura estatal del partido.

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FGR