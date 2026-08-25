Defensa despliega 300 efectivos para reforzar la seguridad en Sinaloa

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) desplegó este martes 300 elementos del Ejército Mexicano hacia Sinaloa para reforzar las operaciones de seguridad que mantiene la 9/a. Zona Militar. El contingente salió a las 10:30 de la mañana de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, con destino al Aeropuerto Internacional de Mazatlán.

Dos aeronaves Boeing 737 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana trasladaron al personal castrense. De acuerdo con la dependencia, los nuevos efectivos se incorporarán al dispositivo militar que ya opera en la entidad y concentrarán sus tareas en zonas consideradas prioritarias.

Entre las funciones asignadas al grupo se encuentran patrullajes, reconocimientos terrestres y acciones disuasivas. Defensa señaló que las labores deberán ajustarse a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y respetar los derechos humanos.

Según el comunicado oficial, el refuerzo también tendrá como objetivo mantener operaciones contra estructuras criminales y personas identificadas por las autoridades como generadores de violencia. La institución afirmó que buscará avanzar en “la desarticulación de las organizaciones delictivas, mediante la detención de sus líderes y otros generadores de violencia en el estado de Sinaloa”.

Las Fuerzas Armadas prevén desarrollar estas acciones en coordinación con autoridades municipales, estatales y federales. El documento no precisa cuánto tiempo permanecerán los nuevos militares en Sinaloa, ni detalla los municipios donde concentrarán este despliegue.

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