¿Quién es Pablo Gutiérrez Lazarus, coordinador de la Defensa de la Transformación en Campeche?

Pablo Gutiérrez Lazarus, coordinador de la Defensa de la Transformación en Campeche

Pablo Gutiérrez Lazarus fue designado por Morena como el coordinador de la Defensa de la Transformación en Campeche.

Así fue anunciado por la dirigencia de Morena en un evento celebrado el martes 25 de agosto en la Ciudad de México, en donde se definió a quienes encabezarán la estructura del partido rumbo a las elecciones de 2027.

Pablo Gutiérrez Lazarus, en fotografía de archivo. ı Foto: Facebook del funcionario

“A partir del día de hoy tiene esta responsabilidad de coordinar estas tareas para los todas las acciones venideras de nuestro movimiento”, dijo la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, en el evento en donde fue designado González Lazarus como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación.

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¿Quién es Pablo Gutiérrez Lazarus?

Pablo Gutiérrez Lazarus, nacido en Carmen, Campeche, en 1983, es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana.

Comenzó su carrera política en el PAN, fuerza política por la cual fue presidente municipal de Carmen de 2015 a 2018. En este entonces, ganó notoriedad por ser uno de los alcaldes más jóvenes del municipio en su momento.

Anuncio de Morena este martes. ı Foto: Captura de pantalla.

A finales del 2020, debido a diferencias con el partido, dejó el blanquiazul y se integró a las filas de Morena y al bloque de la Cuarta Transformación.

Así, ahora bajo la bandera guinda, fue electo nuevamente presidente municipal de Carmen para el periodo 2021 - 2024, y posteriormente obtuvo la reelección para un tercer periodo bajo la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM).

Pablo González Lazarus, en fotografía de archivo. ı Foto: Facebook del funcionario

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, aseguró que Pablo González Lazarus “ha construido una trayectoria política sin precedentes”, especialmente debido a su oposición al “régimen de corrupción y privilegios que vivió cuando gobernaba el PRI” en Campeche.

“Él ha sido electo tres veces presidente municipal de Carmen de tal manera que es un hombre con experiencia con trayectoria pero sobre todo con una gran cercanía con el pueblo de Campeche”, expresó Montiel Reyes en el evento donde Gonzáles Lazarus fue designado coordinador estatal.

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