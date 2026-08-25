Nora Ruvalcaba es designada coordinadora de la Defensa de la Transformación por Morena en Aguascalientes

Nora Ruvalcaba, durante su nombramiento como coordinadora de la Defensa de la Transformación en Aguascalientes.

Morena designó a Nora Ruvalcaba como coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Aguascalientes, con lo que arrancó formalmente la revelación de los perfiles que encabezarán la estructura del partido rumbo a las elecciones de 2027.

Durante un acto en el World Trade Center este martes, encabezado por Morena y con la presencia de partidos aliados, Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, informó que Ruvalcaba Gámez fue la elegida para representar al movimiento en dicho estado mexicano, tras una revisión de las encuestas internas.

Nora Ruvalcaba fue designada como Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación en Aguascalientes. ı Foto: Captura de video

Hernández Mora destacó que el proceso interno se desarrolló con unidad y transparencia.

Para este martes, también se prevé la definición de coordinaciones de la Defensa de la Transformación para los estados de Campeche y Colima, en el mismo evento.

Después del anuncio, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, tomó protesta a Nora Ruvalcaba, quien, posteriormente, dio un breve discurso ante militantes.

Nora Ruvalcaba Gámez rindió protesta y dio un breve discurso. ı Foto: Captura de pantalla

Es momento de sumar y de caminar juntos: Nora Ruvalcaba

En el discurso que dio tras su nombramiento, Nora Ruvalcaba llamó a la unidad al interior del movimiento de la Cuarta Transformación, con el objetivo de formar un “bloque unido, organizado, propositivo y competitivo” que atienda las necesidades de la ciudadanía.

Ruvalcaba Gámez pidió dejar atrás “cualquier diferencia propia de la contienda interna” y, en su lugar, unirse por el objetivo común de que “la Cuarta Transformación llegue a cada rincón de la patria”.

“Por ello, invito a que caminemos juntos a sumar nuestras capacidades, a ponerlas al servicio de un mismo proyecto que es la transformación de Aguascalientes. Este camino y este proyecto lo vamos a caminar y a implementar de la mano morena, Partido Verde, Partido del Trabajo y sobre todo el pueblo de Aguascalientes”, expresó la recién designada coordinadora de la Defensa de la Transformación.

Nora Ruvalcaba aseguró que continuará con la política de territorio propia de los Gobiernos de la Transformación, por lo que recorrerá “todo el Estado, municipio por municipio, calle por calle, colonia por colonia, comunidad por comunidad, escuchando al pueblo”.

En este sentido, señaló que “es el pueblo quien nos da el mejor diagnóstico de Aguascalientes”, y aseguró que, con los recorridos en territorio al estado, se recogerán “todas la voces” para convertirlas “en la agenda de Aguascalientes”.

“Los anhelos del pueblo de Aguascalientes se van a hacer realidad, que su voz sea escuchada y que el corazón geográfico de México esté a la altura de lo que su pueblo demanda”, concluyó.

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