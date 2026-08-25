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¿Quién es Nora Ruvalcaba, coordinadora de la Defensa de la Transformación en Aguascalientes?

Cuenta con una amplia trayectoria política en el estado; ha sido candidata por la gobernatura dos veces

Nora Ruvalcaba Gámez
Nora Ruvalcaba Gámez Foto: Captura de pantalla
Por:
Mariel Caballero

Nora Ruvalcaba Gámez fue designada por Morena como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Aguascalientes, una posición desde la que tendrá un papel dentro de la organización territorial del partido rumbo a las elecciones de 2027.

El nombramiento forma parte de la primera tanda de coordinadores estatales que Morena comenzó a presentar este martes, con perfiles para Aguascalientes, Campeche y Colima. Estas figuras serán responsables de encabezar trabajos relacionados con la estructura y presencia del movimiento en sus respectivas entidades.

Ruvalcaba cuenta con una trayectoria política que se remonta a finales de la década de 1990 y que incluye cargos partidistas, legislativos y dentro de la administración pública. Además, ha buscado anteriormente la gubernatura de Aguascalientes.

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Nora Ruvalcaba Gámez
Nora Ruvalcaba Gámez ı Foto: Nora Ruvalcaba

¿Quién es Nora Ruvalcaba?

Nora Ruvalcaba nació el 8 de agosto de 1967. Es licenciada en Derecho por Universidad Autónoma de Aguascalientes. Fungió también como profesora nivel primaria y secundaria por Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes.

Su carrera política comenzó vinculada al Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde ocupó diferentes responsabilidades dentro de la estructura estatal y municipal en Aguascalientes.

Entre 1997 y 2000 estuvo al frente del Comité Municipal del PRD en Aguascalientes. Posteriormente, entre 2005 y 2007, se desempeñó como secretaria general del comité estatal del partido y, de 2012 a 2015, encabezó el Comité Estatal del PRD.

En el ámbito legislativo, Ruvalcaba fue diputada local de Aguascalientes entre 2007 y 2010, durante la LX Legislatura del Congreso estatal.

Su trayectoria electoral también incluye dos candidaturas a la gubernatura. En 2010 compitió por el PRD y posteriormente, en 2016, fue candidata de Morena para buscar nuevamente el Poder Ejecutivo de Aguascalientes.

Entre 2021 y 2022 fue delegada federal de Programas para el Desarrollo en Aguascalientes, mientras que entre 2022 y 2024 se desempeñó como subsecretaria de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Ahora, con su designación como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Aguascalientes, Ruvalcaba vuelve a colocarse en el escenario político estatal, esta vez como uno de los perfiles encargados de fortalecer la estructura de Morena de cara al proceso electoral de 2027.

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LMCT

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