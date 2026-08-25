¿Quién es Nora Ruvalcaba, coordinadora de la Defensa de la Transformación en Aguascalientes?

Nora Ruvalcaba Gámez fue designada por Morena como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Aguascalientes, una posición desde la que tendrá un papel dentro de la organización territorial del partido rumbo a las elecciones de 2027.

El nombramiento forma parte de la primera tanda de coordinadores estatales que Morena comenzó a presentar este martes, con perfiles para Aguascalientes, Campeche y Colima. Estas figuras serán responsables de encabezar trabajos relacionados con la estructura y presencia del movimiento en sus respectivas entidades.

Ruvalcaba cuenta con una trayectoria política que se remonta a finales de la década de 1990 y que incluye cargos partidistas, legislativos y dentro de la administración pública. Además, ha buscado anteriormente la gubernatura de Aguascalientes.

Nora Ruvalcaba Gámez ı Foto: Nora Ruvalcaba

¿Quién es Nora Ruvalcaba?

Nora Ruvalcaba nació el 8 de agosto de 1967. Es licenciada en Derecho por Universidad Autónoma de Aguascalientes. Fungió también como profesora nivel primaria y secundaria por Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes.

Su carrera política comenzó vinculada al Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde ocupó diferentes responsabilidades dentro de la estructura estatal y municipal en Aguascalientes.

Entre 1997 y 2000 estuvo al frente del Comité Municipal del PRD en Aguascalientes. Posteriormente, entre 2005 y 2007, se desempeñó como secretaria general del comité estatal del partido y, de 2012 a 2015, encabezó el Comité Estatal del PRD.

En el ámbito legislativo, Ruvalcaba fue diputada local de Aguascalientes entre 2007 y 2010, durante la LX Legislatura del Congreso estatal.

Su trayectoria electoral también incluye dos candidaturas a la gubernatura. En 2010 compitió por el PRD y posteriormente, en 2016, fue candidata de Morena para buscar nuevamente el Poder Ejecutivo de Aguascalientes.

Entre 2021 y 2022 fue delegada federal de Programas para el Desarrollo en Aguascalientes, mientras que entre 2022 y 2024 se desempeñó como subsecretaria de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Ahora, con su designación como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Aguascalientes, Ruvalcaba vuelve a colocarse en el escenario político estatal, esta vez como uno de los perfiles encargados de fortalecer la estructura de Morena de cara al proceso electoral de 2027.

Hoy participamos en la asamblea organizada por nuestro partido @CEEMorenaAgs en el oriente de la ciudad. Resulta motivante ver a tantas personas respaldando nuestro proyecto de nación y dispuestas a defenderlo.

Que orgullo ver que cada quien, desde su trinchera, hace lo suyo… pic.twitter.com/XSi8PMI9P2 — Nora Ruvalcaba Gámez (@Nora_Ruvalcaba) August 16, 2026

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LMCT