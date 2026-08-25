Reabre EU paso a ganado mexicano; plaga aún es desafío

Las primeras reses en cruzar la frontera con Estados Unidos desde Agua Prieta, Sonora, luego de casi 2 años, ayer.

A más de 21 meses de que Estados Unidos cerró sus puertas al ganado mexicano como consecuencia de la plaga de gusano barrenador que llegó a México en 2024, este lunes se reabrió la frontera entre ambos países para reanudar la comercialización de animales con un primer envío de 750 cabezas, que se incrementará gradualmente hasta mil 500 al día.

Desde la estación cuarentenaria de Agua Prieta, Sonora, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Columba López, confirmaron el reinicio de la relación comercial ganadera entre México y Estados Unidos, que se vio interrumpida desde el 21 de noviembre de 2024 en tres ocasiones diferentes.

El mandatario estatal agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la coordinación para atender esta contingencia ganadera con una “capacidad reforzada” en materia sanitaria, con el objetivo de procesar de manera más rigurosa el paso de los animales hasta su entrega a las autoridades estadounidenses.

De esta manera, afirmó, la construcción del Centro Integral Ganadero en Hermosillo permitirá duplicar la capacidad de inspección y exportación de ganado en Sonora y, con miras a contar con este tipo de instalaciones en otros municipios como Moctezuma y Agua Prieta, también se incrementará la capacidad de sacrificio de animales y la capacidad de exportación.

“Con unas instalaciones extraordinarias que nos van a duplicar la capacidad de sacrificio; que estamos avanzando también debidamente en la construcción de las instalaciones en Moctezuma, y en duplicar la capacidad de exportación aquí en Agua Prieta”, declaró.

Asimismo, destacó el plan federal con el que México impulsó su trabajo de comercialización de carne y de producto terminado para paliar el impacto financiero que esta emergencia sanitaria representó para el sector.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López, remarcó que a pesar de esta apertura, se mantendrán los controles de seguridad y estrategias de combate a la plaga, como lo es la dispersión de moscas estériles.

“Vamos a mantener nosotros todo el sistema de trazabilidad, desde el nacimiento hasta que coloquemos el ganado del otro lado. Y la otra parte es reforzar la dispersión de moscas, que es algo que vamos a continuar, tanto en Chihuahua como en Sonora, para tener este estado limpio y que se pueda llevar a cabo en un radio de 200 kilómetros, mantener muchísimos controles de seguridad. Y otra cosa importante que estamos haciendo es programando las brigadas para el barrido. Vamos a continuar revisando todos los centros ganaderos y la parte donde haya ganado, estar muy atentos”, dijo.

El presidente de la Unión Ganadera de Sonora, Juan Ochoa Valenzuela, agradeció la reapertura de la frontera con EU y aseguró que se trabajará “recio”, con el Centro Integral Ganadero y se comprometió ante la Presidenta a que esta obra no será un “elefante blanco”.

“Estamos ya en la obra, en un avance, no sé qué tanto, pero ya van todas las obras caminando. Nos dilatamos un poco porque quiero recordarle que usted, cuando estuve ahí, me dijo: “Su responsabilidad es que esto no sea un elefante blanco”. No lo va a ser, va a ser un orgullo de Sonora, y usted va a estar muy contenta con todo lo que Sonora va a hacer con la confianza que usted le dio a través de nuestro gobernador”, declaró.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que se mantendrán las tareas para la comercialización de la carne ya para consumo, lo cual ha enfrentado complicaciones de las que se dijo segura que se superarán para asegurar su venta, no sólo dentro, sino también fuera del mercado nacional.

En cuanto a la liberación de las moscas estériles, mencionó que ya se cuenta con una nueva variedad para que se aceleren los resultados.

NO PARAN ı Foto: Especial

Plaga, al alza, pese a esfuerzos federales

| Por Yulia Bonilla |

A pesar de que hace casi un mes inició la dispersión de moscas estériles en el norte de México para combatir la plaga de gusano barrenador, los casos durante este periodo se han mantenido cuesta arriba y con una disminución casi nula.

De acuerdo con un monitoreo realizado por La Razón a los informes disponibles que casi a diario emite el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), entre el 28 de julio —un día después de que inició la dispersión del insecto estéril— y el 23 de agosto, se han agregado tres mil 990 infecciones, lo que implica un crecimiento de 11.25 por ciento en 27 días transcurridos.

El Tip: El embajador de EU en México, Ronald Johnson, aseguró que la reanudación del comercio ganadero es un paso importante para beneficiar a productores y consumidores.

No obstante, es de destacar que los estados del norte se encuentran entre los que han tenido menos brotes: 628 en este periodo que va de la puesta en marcha de la estrategia de combate a la infestación.

Por el contrario, la región centro es la que reporta las cifras más elevadas, siendo Zacatecas el que, por ahora, se mantiene con el mayor problema, ya que este periodo registró 365 casos; seguido por Puebla, con 322 casos. Luego se encuentra Oaxaca, con 280 acumulados en este lapso; Veracruz, con 270, y finalmente Chiapas, con 218.

Naturalmente, el estado con menos animales afectados hasta este domingo era Sonora, al ser la entidad federativa más reciente en registrar el problema y del cual apenas contabiliza dos casos. Los estados que ya llevan más meses con la plaga presente y que durante este tiempo han mantenido cifras considerablemente bajas son Tlaxcala, con 22; Ciudad de México, con 25 y Tabasco, también con 25.

1,000 mdd en ganado exportó México a EU en 2023

En la región norte, que es donde comenzó a dispersarse la especie de mosca, los estados con los números más altos son Nuevo León, con 144, y Chihuahua, con 153, mientras que Tamaulipas, Coahuila, Durango y Sinaloa documentaron 85, 77, 80 y 87, respectivamente.

Al 23 de agosto, el reporte nacional era de mil 937 casos activos, es decir, de animales vivos en cuyos tejidos fueron encontradas lesiones con la presencia de las larvas y que aún están en proceso de tratamiento y riesgo. En tanto, el acumulado desde el 20 de noviembre de 2024 es de 39 mil 470 reportes.

Para combatir a esta plaga, el Gobierno de México ha emprendido múltiples esfuerzos tanto en lo ‘individual’, como en colaboración con el gobierno de Estados Unidos, ahora también afectado.

El pasado 27 de abril se liberó la primera carga de 2.5 millones de este insecto, el cual fue producido en una planta recientemente inaugurada en Metapa de Domínguez, Chiapas, desde donde las moscas fueron embarcadas para su traslado hasta Tamaulipas y luego fueron llevadas a Chihuahua, en donde el punto de riego inicial fue el municipio de Coronado.

Antes, en diciembre de 2025 el Gobierno federal emitió un decreto para endurecer el protocolo de atención y seguimiento a los animales afectados, a los cuales se ordenó no movilizar bajo ninguna circunstancia si no es capaz de mantenerse en pie, que se encuentre enfermo, fatigado, tenga heridas o gusaneras.

Hasta ahora, las dos especies más perjudicadas son el ganado bovino, con 23 mil 74 casos, seguida de los perros, con nueve mil 324 reportes.