Sheinbaum ofrece apoyo a Graciela Domínguez, gobernadora interina de Sinaloa

Al conocerse que Graciela Domínguez sería votada por el Congreso de Sinaloa como gobernadora interina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofreció apoyarla en lo que resulte necesario y dijo que espera que concluya bien el periodo gubernamental para esta entidad.

“No sabía. Me estoy enterando en este momento que la eligieron a ella como gobernadora interina. Y pues apoyarla en lo que necesite, por el bien del pueblo de Sinaloa y pues que cierre bien este periodo hasta el mes que le corresponda y trabaje por la paz, la seguridad y el bienestar del pueblo”, dijo.

En las primeras horas de este martes, la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso local ubicó a la exsecretaria de Educación en el estado como la única propuesta como relevo tras la segunda solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya, quien, tras no recibir respaldo en su retorno a la gubernatura, en medio de los señalamientos de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado, volvió a dejar el cargo.

Consultada al respecto, la mandataria federal comentó que, aunque no conoce a Domínguez, la describe como una mujer honesta que lleva varios años de lucha por la justicia social.

🏛️ Con 31 votos a favor, seis en contra y ninguna abstención, el Congreso de Sinaloa dio luz verde a Graciela Domínguez Nava para asumir de manera interina el Poder Ejecutivo estatal.



📍 La designación ocurre mientras Rubén Rocha Moya permanece con licencia. Domínguez Nava… pic.twitter.com/ZOt1vahaJV — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 25, 2026

“Ella, no tengo el gusto de conocerla, pero no a profundidad, pero sé que es una mujer honesta. Ella fue secretaria de Educación y diputada local, creo que de Sinaloa. Y una mujer que tiene muchos años luchando por la justicia social y el bienestar de la gente”, dijo.

Además, afirmó que la considera como una persona con la capacidad para ejecutar las responsabilidades que el cargo conlleva y con quien se podrá fincar una coordinación en materia de seguridad, sobre todo, encaminada al próximo periodo electoral con el que el estado definirá al próximo gobernador o gobernadora para el periodo 2027

“Es una mujer que tiene la capacidad para cumplir con el trabajo y tiene que trabajar en coordinación con nosotros para el tema de la seguridad y hay pendientes también evidentes. Y conducir el proceso electoral con rectitud porque los gobernadores participan en la gobernabilidad de un estado cuando hay procesos electorales. Entonces, conducir pues de aquí a el periodo que le toca con rectitud, honestidad y por el bienestar del pueblo de Sinaloa, que es un pueblo extraordinario, muy trabajador porque se estigmatiza mucho a la gente de Sinaloa de una manera muy injusta”, declaró.

La Presidenta comentó que antes de que se conociera la definición dentro del Congreso, los legisladores sinaloenses contaban con una lista de varios candidatos a la gubernatura interina e incluso pidieron información al respecto a las autoridades federales para conocer sus “antecedentes”, punto sobre el cual no ahondó en detalles.

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LMCT