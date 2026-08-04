Morena permitirá reelección de diputados en 2027; no será obligatorio solicitar licencia, adelanta Ariadna Montiel

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, confirmó que las y los diputados federales que aspiren a participar en el proceso electoral de 2027 podrán buscar la reelección, ya que la legislación vigente todavía lo permite, aunque aclaró que la eliminación de esta figura entrará en vigor hasta 2030.

Durante una conferencia de prensa, la lideresa morenista explicó que el partido se encuentra en la etapa de definición de las coordinaciones de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, por lo que las reglas aplicables corresponden a procesos internos y no a las campañas electorales formales.

Conferencia de Prensa del CEN de Morena. Martes 4 de agosto de 2026https://t.co/lopIzA1ygO — Morena (@PartidoMorenaMx) August 4, 2026

Montiel recordó que la Presidenta Claudia Sheinbaum propuso que la prohibición de la reelección entrara en vigor en 2027; sin embargo, el Congreso determinó que el cambio se aplicara hasta 2030.

“La ley se los permite. Nosotros permitimos lo que permite la ley. Todavía existe la posibilidad de reelegirse y será hasta 2030 cuando ya no haya reelección”, afirmó.

La dirigente explicó que los lineamientos para quienes aspiren a convertirse en coordinadores distritales se darán a conocer una vez que se publique la convocatoria correspondiente, cuyo lanzamiento fue aplazado.

Asimismo, señaló que, debido a la etapa en la que se encuentra el proceso interno, no será necesario que las y los legisladores soliciten licencia para participar en las actividades partidistas.

“Por el tiempo en el que estamos en este momento, no será necesario que pidan licencia para participar en las coordinaciones. Ya en el proceso electoral será otro tema”, sostuvo.

No obstante, reconoció que, cuando inicien las campañas constitucionales, lo más conveniente será que quienes busquen un cargo de elección popular se separen temporalmente de sus funciones, a fin de concentrarse en el trabajo territorial y respetar las disposiciones legales.

Llama a preservar la unidad en Baja California

En otro tema, Ariadna Montiel se refirió a las diferencias entre la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y el exmandatario estatal Jaime Bonilla, por lo que hizo un llamado a privilegiar el diálogo y evitar confrontaciones.

La dirigente nacional aseguró que la unidad es uno de los principales activos del movimiento y destacó la participación de la militancia en las asambleas territoriales organizadas en distintos estados del país.

“El llamado es al respeto y al diálogo, porque la unidad nos hará fuertes”, expresó.

Asimismo, señaló que ha mantenido comunicación con la gobernadora para insistir en la importancia de anteponer el proyecto de la llamada Cuarta Transformación a cualquier diferencia personal o política.

Montiel afirmó que Morena mantendrá el trabajo de organización en el territorio y continuará promoviendo la participación de la militancia de cara a los procesos internos que definirán a sus futuros cuadros políticos rumbo a las elecciones de 2027.

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FGR