Proceso contra Gerardo Mérida queda sin fecha para próxima audiencia en Nueva York

El proceso penal contra el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez quedó sin una nueva fecha después de que la audiencia prevista para este 4 de agosto no se celebró ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.

El tribunal deberá programar la comparecencia, a más tardar, durante la primera semana de septiembre, conforme al periodo procesal abierto desde la presentación inicial del acusado.

⭕ El extitular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida, se declaró no culpable de todos los cargos que Estados Unidos presentó en su contra. Dicho pronunciamiento ocurrió en su primera comparecencia ante las autoridades de Nueva York. El exfuncionario… pic.twitter.com/j5vuBXOEEY — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 15, 2026

En respuesta al periodista Arturo Ángel, la Corte explicó que el retraso obedece a un asunto de procedimiento. La aclaración descarta que el aplazamiento tenga relación con alguna enfermedad del exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa o con un acuerdo entre su defensa y las autoridades estadounidenses.

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La diligencia correspondía a una revisión del avance del caso ante la jueza Katherine Polk Failla. Además, representaba la primera oportunidad procesal para que la Fiscalía y la abogada de Mérida Sánchez, Sarah Rebecca Krissoff, informaran al tribunal sobre una eventual negociación o convenio para resolver la causa sin llegar a juicio.

OJO: Mañana NO habrá audiencia del exsecretario de Seguridad, Gerardo Merida Sanchez, en Nueva York.



La Corte Federal nos confirmó que no hay sesión programada, ni fecha, pese a que la jueza había anunciado el 4 de agosto para la nueva sesión.



Les cuento:… — Arturo Ángel (@arturoangel20) August 3, 2026

Hasta ahora, ninguna de las partes ha anunciado un acuerdo. La cancelación de la cita tampoco modifica los cargos ni la situación jurídica del acusado, quien permanece bajo prisión preventiva mientras Krissoff analiza las pruebas reunidas por el gobierno de Estados Unidos.

Durante la comparecencia del 1 de junio, Polk Failla otorgó un plazo para que la Fiscalía procesara el material probatorio (que, en palabras de las autoridades, era “abundante”) y lo entregara a la defensa.

🚨🇺🇸 Gerardo Mérida se presenta a audiencia inicial en EU; jueza ve ‘abundante evidencia’ en caso



Avanza en Nueva York el proceso judicial contra el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida. Durante la audiencia, la jueza del caso señaló que existe evidencia… pic.twitter.com/aEN1AklOv3 — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 1, 2026

La juzgadora fijó entonces el 4 de agosto como fecha tentativa para revisar el estado del procedimiento, pero la audiencia no quedó firme en el calendario judicial.

Mérida Sánchez se declaró no culpable tras quedar bajo custodia estadounidense en mayo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusa de conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como asociación para contar con ese tipo de armamento.

El exjefe de la policía en Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, evade la acción de la justicia norteamericana gracias a una suspensión judicial



Los señalamientos en su contra incluyen la posesión de armamento pesado y la colaboración directa con facciones delictivas del estado… pic.twitter.com/m0y5MhUCQ2 — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 7, 2026

La causa penal también incluye a otros funcionarios y exservidores públicos de Sinaloa. La Fiscalía sostiene que los imputados brindaron protección a integrantes del Cártel de Sinaloa, especialmente al grupo de Los Chapitos. También se les acusa de facilitar actividades relacionadas con el traslado de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense.

Estos señalamientos forman parte de una acusación penal y todavía no constituyen una sentencia. La próxima comparecencia permitirá conocer si las partes avanzaron hacia un convenio o si el proceso continuará rumbo a juicio.

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