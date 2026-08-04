DIF Nacional reconoce la importancia de abuelas y abuelos en las familias mexicanas

Con motivo de la conmemoración del Día de las Abuelas y los Abuelos, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) llevó a cabo el sexto encuentro de la Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de las Familias, denominado “Las personas adultas mayores siendo abuelas y abuelos en las familias”, en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.

El encuentro se realizó en coordinación con la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México (Sebien), el Instituto para el Envejecimiento Digno (INED) y la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), con el propósito de destacar la importancia de las personas adultas mayores como transmisoras de conocimientos, experiencias y valores.

Desde la Plaza Cívica y Recreativa Santa Juanita, ubicada en la colonia 20 de Noviembre, el director general de Normatividad, Promoción y Difusión de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del SNDIF, Rubén Ernesto Martínez Rodríguez, afirmó que el fortalecimiento de las relaciones familiares constituye uno de los principales objetivos de la institución.

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“Estamos convencidas y convencidos de que tener dinámicas sanas significa contar con familias fuertes; por ello, es nuestra obligación brindar un trato digno a cada integrante e involucrar a las personas mayores en todas las actividades familiares”, expresó.

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Lleva el Sistema Nacional DIF la Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de las Familias a la alcaldía Venustiano Carranza.



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El funcionario destacó que el Gobierno de México impulsa diversas acciones dirigidas a este sector de la población, entre ellas los programas de atención desarrollados en los siete campamentos recreativos del SNDIF y la entrega de apoyos económicos mediante la pensión para adultos mayores.

Por su parte, la directora general de Integración Social del SNDIF, Gloria Tokunaga Castañeda, resaltó la relevancia de recuperar y fortalecer los lazos familiares, al considerar que estos constituyen la base del desarrollo social del país.

“Este país es tan fuerte y podemos hacer tantas cosas gracias a las familias y a lo que ocurre dentro de nuestros hogares”, señaló.

Durante su intervención, la directora ejecutiva del Instituto para el Envejecimiento Digno, Guadalupe Gutiérrez Salazar, aseguró que la sociedad mantiene una deuda histórica con las personas adultas mayores, debido a las aportaciones que han realizado a lo largo de su vida.

“Detrás de cada persona mayor existe una historia de esfuerzo, sacrificio y perseverancia. No solamente son receptoras de cuidados; también son integrantes activos de las familias y representan una fuente de experiencia, afecto y estabilidad”, subrayó.

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MSL