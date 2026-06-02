Evidencia contra exsecretario de Sinaloa es “abundante”, reporta jueza de NY

Autoridades estadounidenses reportaron este lunes que la evidencia alrededor del caso del exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, es “abundante” y tomará varias semanas procesarla.

“Hay muchos acusados en este caso y están llegando en olas”, dijo la jueza federal de Nueva York, Katherine Polk, durante la segunda audiencia de Mérida Sánchez, que se entregó a las autoridades estadounidenses el pasado 11 de mayo.

De acuerdo con los reportes, la audiencia duró alrededor de 20 minutos y el exfuncionario mexicano entró a ella encadenado de pies y manos.

El Dato: En caso de ser declarado culpable, Gerardo Mérida Sánchez podría ser sentenciado a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión o hasta cadena perpetua.

La jueza recordó al acusado que podía revisar la evidencia para “evaluar sus opciones” y, debido a que las pruebas son “abundantes”, dio un plazo de 60 días para procesarla, por lo que la siguiente comparecencia del exjefe policial será el próximo 4 de agosto.

Los reportes de la audiencia indicaron que la autoridad preguntó a Gerardo Mérida cómo quería que se refiriera a él, a lo que contestó: “Señor Mérida”.

Las autoridades estadounidenses también detallaron que el exsecretario de Seguridad de Sinaloa se presentó en uniforme de reo café claro, con camiseta gris; llegó encadenado y escoltado por dos alguaciles federales. Su abogada de oficio, Sarah Krissoff, consultó con él al explicarle lo que se estaba decidiendo sobre el calendario de su caso.

Los informes relacionados con esta comparecencia también señalaron que el fiscal David Robles comentó a la jueza que la evidencia que finalmente se compartió con la defensa incluye pruebas particulares, así como algunas que aplican a todos los 10 acusados en este caso.

Esta es la segunda audiencia de Gerardo Mérida ante los tribunales de EU; en su primera comparecencia se declaró “no culpable” de los tres cargos específicos en su contra: conspiración para la importación de drogas, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y de recibir sobornos mensuales de hasta 100 mil dólares por parte de Iván Archivaldo, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.

ACUSACIONES CONTRA MÉRIDA ı Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con la acusación, a cambio de los sobornos, Mérida Sánchez “no interfirió con las operaciones de narcotráfico de Los Chapitos (facción del Cártel de Sinaloa)”, tampoco arrestó a sus miembros; en lugar de eso, los alertó antes de operaciones antinarcóticos.

Mérida Sánchez, junto a los otros nueve señalados por EU —funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa— enfrentan el señalamiento de la justicia estadounidense de haber “participado en esta asociación delictuosa con el cártel para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos” y que a cambio de proteger a los lideres criminales, “han recibido colectivamente millones de dólares en dinero procedente del narcotráfico”.

Las audiencias están enfocadas al procedimiento técnico del caso, las reglas sobre cómo compartir evidencia entre los fiscales y la defensa y las condiciones del encarcelamiento del acusado.

En esta etapa, no se presentan pruebas que se usarían en un eventual juicio y tampoco se puede descartar que el caso sea concluido con un acuerdo entre las partes para evitar un juicio.