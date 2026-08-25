EU entrega a México a 10 fugitivos buscados por secuestro, drogas y armas

Imagen compartida por Ronald Johnson sobre los entregados por EU a México.

Estados Unidos entregó a autoridades mexicanas a 10 fugitivos requeridos en distintos estados del país por delitos graves, entre ellos secuestro, ilícitos relacionados con drogas y armas, además de actividades asociadas con cárteles, informó el embajador Ronald Johnson.

Johnson dio a conocer los traslados este martes y señaló que ocurrieron durante días recientes, aunque no precisó las identidades de los acusados, las entidades que los reclamaban ni los cargos correspondientes a cada caso.

“Diez fugitivos más enfrentan a la justicia en México”, escribió Johnson en la red social X.

Ronald Douglas Johnson, embajador de Estados Unidos en México, ı Foto: Cuartoscuro

Tampoco detalló en el mensaje el procedimiento jurídico mediante el cual cada acusado quedó bajo custodia mexicana.

No obstante, el diplomático presentó estas entregas como resultado de la colaboración bilateral en materia de seguridad.

“Nuestra cooperación está dando resultados: menos delincuentes en nuestras calles, mayor rendición de cuentas y comunidades más seguras”, afirmó.

Diez fugitivos más enfrentan a la justicia en México. En días recientes, autoridades estadounidenses entregaron a 10 personas buscadas en varios estados de México por delitos graves, incluidos secuestro, delitos relacionados con drogas y armas, y actividades vinculadas con los… pic.twitter.com/yU46U095ih — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 25, 2026

Asimismo, enfatizó que, cuando México y Estados Unidos trabajan juntos, se facilita que ubiquen a personas requeridas por las autoridades de ambos países.

“Cuando los Estados Unidos y México trabajan juntos, los delincuentes no tienen dónde esconderse”, señaló Johnson al destacar la coordinación entre los dos gobiernos.

Johnson destaca colaboración con México

Ronald Johnson, Embajador de Estados Unidos en México, ha sido enfático en los beneficios de la colaboración entre ambos países.

Ayer, también a través de redes sociales, Johnson publicó un mensaje en el cual celebró la reanudación de la importación estadounidense de ganado mexicano, tras avanzar en el combate a la plaga de gusano barrenador.

🇺🇸🇲🇽 Joint efforts deliver results. Under the leadership of @POTUS @realDonaldTrump and President @Claudiashein, we continue making progress against the New World screwworm. The resumption of cattle trade through Douglas, Arizona, announced by @SecRollins @USDA, is another… https://t.co/BNDwfcRiTD — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 24, 2026

“Los esfuerzos conjuntos dan resultados. Bajo el liderazgo de [Donald Trump, presidente de EU] y la Presidenta [Claudia Sheinbaum], continuamos avanzando contra la mosca de la screwworm de Nuevo Mundo”, escribió Johnson.

“La reanudación del comercio de ganado a través de Douglas, Arizona, anunciada por [Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de EU], es otro paso importante para proteger la salud animal mientras beneficiamos a productores y consumidores en ambas naciones”, abundó.

I commend Mexican authorities for these operations against CJNG members across multiple states. The range of assets seized demonstrates the reach and diverse capabilities of these criminal organizations—and why we must confront them on every front. Dismantling their… https://t.co/o98owWS89C — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 24, 2026

Mientras que, más temprano el mismo día, Johnson elogió el trabajo de las autoridades federales mexicanas tras el mega operativo que derivó en la detención de 20 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras cateos en Hidalgo, Jalisco y Michoacán.

“La variedad de activos incautados demuestra el alcance y las diversas capacidades de estas organizaciones criminales—y por qué debemos confrontarlas en todos los frentes. Desmantelar sus capacidades operativas, logísticas y financieras fortalece la seguridad de ambas naciones”, escribió Johnson.

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