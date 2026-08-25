Nuevo golpe al CJNG: caen 20 en megaoperativo en 3 estados

El Gobierno federal amplió ayer sus operaciones contra estructuras vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al informar la captura de 20 personas tras una intervención simultánea en 36 inmuebles ubicados en Hidalgo, Jalisco y Michoacán, una zona donde la organización conserva parte de sus principales redes territoriales y logísticas.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, colocó la operación como parte de la estrategia federal para reducir la capacidad logística y financiera del CJNG. Informó que la operación se desarrolló entre el 21 y el 23 de agosto, a partir de trabajos de inteligencia y órdenes de investigación, en coordinación con las secretarías de la Defensa y Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR).

El despliegue dejó 113 vehículos asegurados, siete armas cortas y tres largas, cargadores y cartuchos de distintos calibres. Las autoridades también localizaron, además, dosis de sustancias con características de fentanilo, metanfetamina y marihuana, así como dinero, joyas, equipos de comunicación, un dron y un dispositivo para inhibir ese tipo de aeronaves. Además, encontraron tigres, panteras, otras especies y aves bajo condiciones inadecuadas de cuidado. Tras concluir los cateos, una aeronave de la Armada trasladó a los detenidos a la Ciudad de México, donde quedaron a disposición de la FGR.

La operación prolonga la presión federal desplegada días antes en Michoacán. El Gabinete de Seguridad informó que, al sumar los resultados del operativo del 19 de agosto, el número de personas vinculadas con esa organización detenidas en tan solo cinco días asciende a 32.

Este avance ocurre en un momento de mayor presión sobre el CJNG, aunque por ahora, las capturas no permiten establecer una pérdida equivalente de control territorial. Víctor Manuel Sánchez Valdés, especialista en seguridad de la Universidad Autónoma de Coahuila, considera que la organización ha demostrado capacidad para reemplazar buena parte de sus mandos regionales y absorber detenciones sin una ruptura interna.

El experto atribuye esa resistencia a una estructura que combina una cúpula asentada principalmente en el centro-occidente con células regionales que conservan hombres, armamento y margen de operación propio. Esa configuración, señaló, vuelve más complejo debilitar al grupo únicamente mediante arrestos de mandos locales.

Este nuevo golpe también coincide con el aumento de la presión estadounidense contra la organización. La DEA colocó este mes al CJNG y a sus principales dirigentes entre sus objetivos prioritarios a nivel internacional. Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, reconoció las operaciones contra integrantes del grupo y sostuvo que reducir sus estructuras operativas, logísticas y financieras contribuye a la seguridad de ambos países.

Para Sánchez Valdés, el desafío de fondo rebasa las capturas. El punto de mayor vulnerabilidad, sostiene, se encuentra en las redes de protección institucional que facilitan negocios, movilidad y acceso a espacios estratégicos: “Si atacamos a estas redes, creo que sí podría tener un impacto en su operación”.