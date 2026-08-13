Ronald Johnson destaca cooperación con México, ‘particularmente a su Gabinete de Seguridad’

Estados Unidos modificó el nivel de alerta para la zona de Michoacán, con lo que reanudó por completo sus actividades oficiales en la entidad a partir de este 13 de agosto, tras evaluar las condiciones de seguridad y las medidas aplicadas por el Gobierno de México.

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos, explicó la decisión en estos términos. “Reconozco al Gobierno de México, particularmente a su Gabinete de Seguridad, por las acciones y la estrecha coordinación que hicieron posible esta reanudación total de manera eficiente”, afirmó.

Para el diplomático, la recuperación plena de las actividades representa un resultado de la cooperación promovida por los gobiernos de Donald Trump y la Presidenta Claudia Sheinbaum. “Al trabajar juntos, protegemos a nuestra gente, nuestra producción de alimentos, cadenas de suministro y el comercio legítimo que beneficia a productores y consumidores de nuestros países”, sostuvo.

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Washington mantendrá bajo observación las condiciones en el estado y ajustará sus operaciones cuando resulte necesario. Johnson señaló que la protección del personal estadounidense y de los habitantes de Michoacán continuará como una prioridad.

La decisión permite al Gobierno estadounidense retomar la totalidad de sus operaciones oficiales en territorio michoacano. La declaración de la Embajada no precisó qué actividades estuvieron restringidas ni durante cuánto tiempo permanecieron limitadas.

Johnson sostuvo que el restablecimiento de las operaciones también refleja los alcances de la coordinación bilateral. “Cuando los Estados Unidos y México trabajan juntos, logramos resultados que fortalecen la seguridad y la prosperidad de nuestras naciones”, expresó.

La Cooperación entre los Estados Unidos y México da Resultados: Reanudación Total de las Actividades del Gobierno de los EE. UU. en Michoacánhttps://t.co/pX2CQMDJYr pic.twitter.com/i2Xa58f3fG — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 13, 2026

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FGR