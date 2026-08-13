Oposición acusa a Morena de elaborar ‘listas de opositores’

Rubén Moreira aseguró que el Gobierno federal utiliza recursos públicos para identificar y difundir nombres de adversarios políticos; figuras de la oposición respaldaron el señalamiento y advirtieron sobre una posible persecución política.

La difusión de una presunta lista de opositores generó una nueva confrontación entre el Gobierno federal y representantes de partidos y grupos críticos de Morena, quienes acusaron a la administración de utilizar recursos públicos y estructuras institucionales para identificar a sus adversarios políticos.

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, calificó la práctica como propia de regímenes autoritarios y cuestionó que, desde una oficina encargada de los asuntos jurídicos del Gobierno, se elaboren y difundan listas con nombres de personajes de oposición.

“Ayer, los del gobierno iniciaron la práctica de elaborar y difundir listas de opositores. Eso es propio de regímenes como los encabezados por Stalin y Hitler”, escribió el legislador en redes sociales.

Moreira sostuvo que la elaboración de estos listados se realiza con recursos públicos y desde una instancia gubernamental, por lo que acusó a Morena de mostrar una faceta autoritaria.

“La naturaleza de Morena se hace evidente: una pandilla de fachos”, publicó.

El señalamiento fue retomado por distintos actores políticos y figuras públicas, quienes utilizaron sus redes sociales para expresar críticas al Gobierno federal y advertir sobre los riesgos de identificar públicamente a quienes mantienen posiciones contrarias a Morena.

Hasta ahora, el principal reclamo de los opositores se concentra en conocer quién elaboró el listado, con qué finalidad, bajo qué criterios y si para su integración se utilizaron recursos públicos.

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FGR