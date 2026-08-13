Compara práctica con regímenes autoritarios

Oposición acusa a Morena de elaborar ‘listas de opositores’

Priista Rubén Moreira aseguró que el Gobierno federal utiliza recursos públicos para identificar y difundir nombres de adversarios políticos

Rubén Moreira, líder priista en San Lázaro.
Rubén Moreira, líder priista en San Lázaro. Foto: Cuartoscuro.
Por:
Claudia Arellano

Rubén Moreira aseguró que el Gobierno federal utiliza recursos públicos para identificar y difundir nombres de adversarios políticos; figuras de la oposición respaldaron el señalamiento y advirtieron sobre una posible persecución política.

La difusión de una presunta lista de opositores generó una nueva confrontación entre el Gobierno federal y representantes de partidos y grupos críticos de Morena, quienes acusaron a la administración de utilizar recursos públicos y estructuras institucionales para identificar a sus adversarios políticos.

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, calificó la práctica como propia de regímenes autoritarios y cuestionó que, desde una oficina encargada de los asuntos jurídicos del Gobierno, se elaboren y difundan listas con nombres de personajes de oposición.

TE RECOMENDAMOS:
La ministra Lenia Batres Guadarrama en imagen de archivo.
Durante sesión de este jueves

Ministra Lenia Batres acusa ‘animadversión insana’ de sus colegas

“Ayer, los del gobierno iniciaron la práctica de elaborar y difundir listas de opositores. Eso es propio de regímenes como los encabezados por Stalin y Hitler”, escribió el legislador en redes sociales.

Moreira sostuvo que la elaboración de estos listados se realiza con recursos públicos y desde una instancia gubernamental, por lo que acusó a Morena de mostrar una faceta autoritaria.

La naturaleza de Morena se hace evidente: una pandilla de fachos”, publicó.

El señalamiento fue retomado por distintos actores políticos y figuras públicas, quienes utilizaron sus redes sociales para expresar críticas al Gobierno federal y advertir sobre los riesgos de identificar públicamente a quienes mantienen posiciones contrarias a Morena.

Hasta ahora, el principal reclamo de los opositores se concentra en conocer quién elaboró el listado, con qué finalidad, bajo qué criterios y si para su integración se utilizaron recursos públicos.

Te puede interesar

- Escala el choque Alito-Morena: hay capturas y trifulca en el Senado

- Anuncia Sheinbaum aumento en becas tras cosecha histórica

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
La coordinadora de la Bancada Naranja, Ivonne Ortega Pacheco.
Reformar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado

Ivonne Ortega propone licencias de luto, de hasta 10 días, con sueldo íntegro


Google Reviews