México y EU firman declaración para fortalecer cooperación bilateral en seguridad

El Ejército de los Estados Unidos y la Secretaría de la Defensa Nacional de México (Defensa) firmaron una Declaración de Intención mediante la cual se reforzará la colaboración bilateral en materia de seguridad.
Así lo informó el Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, a través de una publicación en la red social X.
En ésta, el diplomático puntualiza que el acuerdo permitirá a ambos países “fortalecer nuestras capacidades estratégicas y operativas a través de la innovación en defensa y nuevas tecnologías”.
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Particularmente, explicó Johnson, mediante la Declaración firmada, la Defensa podrá acceder al mercado digital del Ejército de EU para “adquirir sistemas aéreos no tripulados y sistemas contra aeronaves no tripuladas a costos competitivos”.
“Esta tecnología fortalecerá nuestra capacidad para combatir a los cárteles y abordar nuestros desafíos de seguridad compartidos. [...] Nuestra cooperación en defensa sigue fortaleciéndose”, concluyó el Embajador Ronald Johnson.
México y EU enfatizan beneficios de colaboración bilateral
La firma de la Declaración de Intención ocurre al mismo tiempo que México y Estados Unidos buscan reforzar la colaboración bilateral en materia de seguridad.
El sábado, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, aseguró que México y Estados Unidos “prosperan cuando cooperamos en un espíritu de respeto mutuo en temas críticos como la seguridad, la migración y el comercio”.
El funcionario estadounidense pidió no perder de vista los beneficios de la cooperación bilateral pese al “estallido de drama político”.
Aunque no aclaró a qué se refería, la declaración ocurrió días después de que se anunciara el retiro de la visa a Andrés Manuel López Beltrán, exsecretario de Organización de Morena y político mexicano, lo que motivó reacciones nacionales y acusaciones de “injerencia”.
Fuerzas de EU y México entrenan juntas en El Paso
Asimismo, la firma de la Declaración ocurre un día después de que Rodney Scott, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), informara que las fuerzas de su país junto a las de México llevaron a cabo un entrenamiento conjunto en El Paso, Texas, frontera con Chihuahua.
Lo anterior, explicó, para “responder rápido y golpear amenazas en ambos lados de la frontera”, lo cual consideró apremiante tras la declaración del Cártel de Juárez como “organización terrorista extranjera”.
“Los días de esperar a que las amenazas vengan a nosotros han terminado. [...] Estamos listos”, detalló el comisionado.
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