Estados Unidos cancelará visas sin importar la persona ni sus opiniones políticas, advierte Embajada

Una bandera de Estados Unidos, en una fotografía ilustrativa.

En medio de las tensiones diplomáticas tras el retiro de la visa a Andrés Manuel López Beltrán, la Embajada de Estados Unidos en México negó que el visado sea revocado por “opiniones políticas” y aseguró será cancelado a cualquier persona “cuando existan razones para hacerlo”.

A través de la red social X, hizo eco de las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien afirmó que la visa es “un privilegio, no un derecho”.

Al respecto, la representación diplomática añadió que el documento podría ser revocado “sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas”.

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Nuestro mensaje es claro y consistente. Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas. Las visas son un privilegio no un derecho. https://t.co/FOSnNCrTR7 — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) August 15, 2026

En su publicación, la embajada estadounidense compartió un fragmento de las declaraciones de Rubio durante una conferencia de prensa junto al entonces primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, el pasado 16 de febrero.

En ese entonces, el secretario de Estado advirtió que Estados Unidos revocaría la visa a cualquier persona que actuara en contra de sus intereses o en contra de la seguridad nacional.

“Nadie tiene derecho a una visa. No existe un derecho constitucional a una visa″, declaró. “Una visa es un permiso para ingresar a nuestro país como visitante y, si realiza actividades que atenten contra los intereses nacionales o la seguridad nacional de los Estados Unidos, le revocaremos la visa . De hecho, si hubiéramos sabido que iba a hacerlo, no le hubiésemos otorgado la visa en primer lugar”, advirtió.

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cehr