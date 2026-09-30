AMLO: ‘No quise ser poder detrás del trono’; afirma que aún hay corrupción porque estaba arraigada

Al recordar que este 1 de octubre se cumplen dos años de que su mandato concluyó, el expresidente Andrés Manuel López Obrador refirió que su decisión de aislarse de la política fue para no convertirse en un “jefe máximo ni poder detrás del trono”.

Desde su rancho ‘La Chingada’, en Palenque, Chiapas, el exmandatario aseguró que desde su salida se ha dedicado a escribir, lo cual no le resultó sencillo tras haberse dedicado al oficio político durante varias décadas.

“Me he dedicado a escribir aquí. No era fácil. Años de lucha intensos y decidí cortar de tajo porque no quise ser cacique ni caudillo, ni jefe máximo, ni poder detrás del trono”, dijo.

En ese sentido, llamó a que no se le tenga apego a un cargo en el poder ni tampoco a las posesiones económicas, pues aseguró que ninguno de estos garantiza la felicidad como, a su ver, si lo da el bienestar propio..

“No hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero. El dinero no es la felicidad ni el poder. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esa es la felicidad, no es lo material”, opinó.

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A dos años de dejar la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador aseguró que decidió retirarse de la política para no convertirse en “cacique, caudillo, jefe máximo ni poder detrás del trono”.



En su reaparición en redes… pic.twitter.com/8JkAqls9bV — Azucena Uresti (@azucenau) October 1, 2026

Se dijo satisfecho de su ejercicio al frente del país, por haber alcanzado resultados como la salida de más de 14 millones de personas de la pobreza, así como la manera en que se consiguió mantener al país con todo y la pandemia de Covid-19 que llegó en 2020.

Además, comparó que mientras en el sexenio de su antecesor, Felipe Calderón, sólo se consiguió un aumento al salario mínimo de dos pesos, en el suyo se pasó de 87 a 250.

Afirmó que resultados como éste fueron producto del combate a las prácticas corruptas, las cuales afirmó que aún persisten algunas porque era un problema “arraigado”.

“Como se acabó la corrupción, digan lo que digan, se acabó la corrupción. Todavía hay porque es un proceso y además estaba muy arraigado arriba”, declaró.

No obstante, remarcó que con la entrada de la 4T se dejaron atrás los gastos en aviones privados y lujos para el gobierno.

“La mayor riqueza del pueblo de México es su honestidad. La mejor la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo, para decirlo bien. Y los lujos en el gobierno. aviones, helicópteros, el avión presidencial ¿en que se convirtió? en dos hospitales, uno en Tlapa, Guerrero en la montaña y otro también en una zona pobre, en Tuxtepec, Oaxaca”, dijo.

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MSL