AMLO presenta su nuevo libro ‘Pueblo’; concluye sustento del Humanismo Mexicano

La culminación teórica del modelo ideológico de la administración pública se consolida bajo el concepto de Humanismo Mexicano.

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció su nuevo libro al que tituló Pueblo y con que, asegura, ha concluido el sustento de lo que denominó como uno de los principios de la Cuarta Transformación: el Humanismo Mexicano.

“Con estos dos libros termino de sustentar lo que denominamos Humanismo Mexicano, concepción y modelo alternativo aplicado por el movimiento de la Cuarta Transformación, cuya esencia se puede definir en una frase: por el bien de todos, primero los pobres”, dijo.

A través de sus redes sociales, el exmandatario mexicano compartió la decisión de su nueva obra, en la que, contó, hablará de “la dicha de vivir en un país con profundas raíces culturales, valores y espiritualidad”.

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Comentó que en inicio pensó en titular el libro como “Gloria”, pero eligió “Pueblo”, por ser una palabra referente a la democracia y que las decisiones en México son tomadas por su población.

“A este último, originalmente había pensado ponerle Gloria, para contar la también fecunda historia política de México. Sin embargo, decidí mejor, con el mismo propósito, llamarle Pueblo, aunque la sola palabra le cause molestia a algunos que olvidan que en una auténtica democracia, el soberano, el que manda, perdón por repetirlo, es el pueblo”, dijo.

Amigas y amigos:



En esta ocasión les presento mi nuevo libro: Pueblo. El anterior, Grandeza, trata sobre la dicha de vivir en un país con profundas raíces culturales, valores y espiritualidad. A este último, originalmente había pensado ponerle Gloria, para contar la también… pic.twitter.com/09RXNwyl9K — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 1, 2026

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