AMLO alista libro dedicado a EU para apoyar combate al consumo de drogas y desintegración familiar

El anuncio oficial sobre el nuevo libro llamado "Pueblo" fue realizado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador AMLO, expresidente de México.

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que próximamente va a escribir un libro dedicado a Estados Unidos, país que enfrenta ”una crisis de desintegración familiar y el consumo de drogas”.

Al presentar su nuevo libro “Pueblo”, el expresidente mexicano afirmó que el problema de la muerte de 80,000 personas por consumo de opioides sintéticos como el fentanilo radica en la falta de fraternidad y humanidad, así como la unidad de las familias.

“Voy a escribir un libro, el próximo va a ser para eh hacerles una propuesta porque somos vecinos, somos amigos. Además, si a ellos les va mal, nos va a ir mal a nosotros. Nosotros podemos ayudar. Nosotros enfrentamos una decadencia y le dimos la vuelta”, dijo López Obrador en un video publicado en redes sociales.

El exmandatario señaló que el deterioro social que experimenta Estados Unidos se debe a un enfoque prioritario en los aspectos económicos y materiales sobre los valores humanos.

En ese sentido, López Obrador afirmó que ese modelo derivó en el consolidamiento de una potencia bélica y financiera, pero generó un impacto negativo en la cohesión social de esa nación.

“La crisis que tienen en Estados Unidos, la decadencia en Estados Unidos se debe a eso a que se fueron por lo material. Y se convirtieron en una potencia económica y una potencia bélica”, indicó.

Con el libro Pueblo, Andrés Manuel López Obrador cierra la fundamentación teórica de la Cuarta Transformación y el Humanismo Mexicano en México. ı Foto: Especial.

AMLO aseguró que el problema del consumo de drogas como el fentanilo no se va a terminar si no se atienden dichos problemas en Estados Unidos.

“Aunque se acabara el fentanilo, no terminaría con ese problema. Se crearía una nueva droga”, afirmó.

El político tabasqueño consideró que México puede apoyar a Estados Unidos con sus crisis, debido a que el país es una potencia cultural y familiar, debido a que “somos como muéganos”.

“No quieren ir a atender a la familia, porque ahí está el problema, ahí está el epicentro de la crisis, la desintegración de la familia”, aseveró.

Asimismo, el exmandatario aseveró que Estados Unidos es “una sociedad que del individualismo se fue al egoísmo y que no se atiende eh a la gente. Porque todo es guerra. La mitad del presupuesto de Estados Unidos está destinado a la industria bélica. Eso tiene que cambiar”, mencionó.

Por último, López Obrador reiteró su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum, al afirmar que es la mejor mandataria del mundo, tomando en cuenta a hombres y mujeres.

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JVR