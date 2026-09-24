PT, al tú por tú con Morena: podemos hacer perder hasta 12 gubernaturas

Los cuestionamientos al método de encuestas utilizado por Morena para definir dirigencias, candidaturas y ahora coordinaciones estatales, no comenzaron con el proceso rumbo a las elecciones de 2027. Durante el último lustro, distintos ejercicios han estado acompañados por reclamos sobre las empresas seleccionadas, metodologías, resultados y transparencia.

Desde 2020, cuando se renovó la dirigencia nacional del partido a través de una encuesta organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), algunas firmas como Parametría, Covarrubias y Asociados, Mendoza Blanco y Asociados, Demotecnia 2.0 y BGC participaron en distintas etapas del procedimiento.

El Dato: Algunas empresas revelan que Morena encabeza las preferencias de los ciudadanos rumbo al 27, seguido por Acción Nacional, PRI, el Verde, MC, PT y Somos.

Aquel proceso requirió una encuesta de reconocimiento, una abierta y, finalmente, un tercer ejercicio después de que los resultados entre Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo arrojaron un empate técnico. En la última medición participaron Parametría, Covarrubias y Demotecnia, y Delgado resultó ganador.

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Dos años después surgió otra controversia. El partido oficialista contrató a Buendía y Asociados, Covarrubias y Mendoza Blanco para realizar encuestas espejo vinculadas con la selección de candidaturas a gubernaturas.

Ante solicitudes realizadas mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, Morena respondió inicialmente que no había localizado los contratos ni la información relacionada con los pagos a las empresas, pese a que integrantes de su Comité Ejecutivo Nacional confirmaron públicamente la existencia de los documentos. El asunto llegó al entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Para 2023, la controversia se trasladó al proceso mediante el cual Morena definiría su candidatura presidencial para el próximo año. Equipos de algunos de los aspirantes revisaron los antecedentes de las casas encuestadoras antes de seleccionar a las firmas encargadas de realizar los ejercicios espejo.

Los equipos de Marcelo Ebrard (actual secretario de Economía) y Adán Augusto López (senador de Morena) objetaron distintas empresas por considerar que algunas de sus mediciones previas habían presentado diferencias relevantes frente a resultados electorales.

Entre las firmas sometidas a cuestionamientos durante aquella discusión aparecieron Enkoll, Mendoza Blanco, Covarrubias, De las Heras, Parametría y Buendía.

Uno de los antecedentes utilizados en ese debate fue la elección del Estado de México de 2023.

Algunas mediciones habían proyectado una distancia entre Delfina Gómez Álvarez y Alejandra del Moral superior a la registrada finalmente en las urnas, circunstancia que los equipos de aspirantes utilizaron para objetar las determinadas casas demoscópicas.

Tres años después, el método vuelve a ser motivo de inconformidad mientras Morena define a los coordinadores estatales vinculados con las 17 gubernaturas que se disputarán en 2027.

A diferencia de otros procesos, los resultados completos de las mediciones actuales permanecen bajo reserva mientras avanzan las designaciones. Morena sostiene que se encuentran respaldadas por encuestas y que los participantes conocieron los ejercicios correspondientes. Los reclamos, sin embargo, han aparecido en Zacatecas, Quintana Roo y Guerrero.

En Zacatecas, una encuesta pública de Enkoll levantada del 7 al 9 de agosto entre mil 204 personas con credencial para votar colocó a Ulises Mejía con 21 por ciento de preferencia bruta, seguido por Geovanna Bañuelos, con 13 por ciento, y Verónica Díaz, con 11 por ciento. En preferencia efectiva registraron 34, 21 y 18 por ciento, respectivamente. Morena finalmente designó a Díaz Robles como coordinadora estatal.

Otro de los participantes, el senador José Narro Céspedes, aseguró que una encuesta de reconocimiento en la que, según su versión, obtuvo el primer lugar no fue considerada en la definición y anunció que solicitaría revisar los resultados.

“Tengo unas dudas, porque yo resulté en el puntaje como el más conocido, pero ese puntaje no se me reconoció”, afirmó.

El legislador sostuvo, además, que una de las preguntas utilizadas para evaluar a los aspirantes habría sido encabezada por Mejía y otra por él, mientras que Díaz, según su versión, no habría obtenido el primer lugar en ninguna.

La inconformidad alcanzó también al Partido del Trabajo (PT), que respaldaba a Geovanna Bañuelos y ha cuestionado el procedimiento empleado por Morena para definir las coordinaciones estatales.

En Quintana Roo, simpatizantes de Rafael Marín Mollinedo protestaron después de que Morena designó al senador Eugenio Gino Segura como coordinador estatal y lanzaron consignas de “fraude”.

En Guerrero, la designación de Beatriz Mojica también generó reclamos. La alcaldesa con licencia de Acapulco, Abelina López Rodríguez, sostuvo que había obtenido resultados favorables en las mediciones que conocía y cuestionó el procedimiento utilizado para la definición.

Los episodios muestran que el debate alrededor de las encuestas de Morena ha cambiado de protagonistas y procesos, pero conserva puntos recurrentes: qué empresas realizan las mediciones, cómo se construye la metodología, qué peso tiene cada pregunta y cuándo conocen los participantes los resultados.

La diferencia rumbo a 2027 es que la discusión ocurre mientras Morena reserva las cifras completas de sus ejercicios internos, por lo que los reclamos de aspirantes y aliados vuelven a colocar bajo escrutinio un método que el partido ha utilizado durante buena parte de sus procesos de selección del último lustro.

La historia

El debate de encuestadoras reaparece rumbo a 2027.

2023. La selección de la candidatura presidencial vuelve a generar cuestionamientos. Los equipos de Marcelo Ebrard y Adán Augusto López objetan algunas casas encuestadoras. En la discusión aparecen Enkoll, Mendoza Blanco, Covarrubias, De las Heras, Parametría y Buendía, con el antecedente de las mediciones en la elección del Estado de México entre Delfina Gómez y Alejandra del Moral.

2020. Morena renueva su dirigencia nacional mediante encuestas organizadas por el INE.

Participan Parametría, Covarrubias y Asociados, Mendoza Blanco, Demotecnia 2.0 y BGC. Tras un empate técnico entre Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, una tercera medición da el triunfo a Delgado.

2026. El método vuelve a la controversia con la definición de coordinaciones estatales rumbo a 2027.

En Zacatecas, Ulises Mejía, Geovanna Bañuelos, Verónica Díaz y José Narro Céspedes protagonizan los reclamos; Morena designa a Díaz. En Quintana Roo, simpatizantes de Rafael Marín cuestionan la designación de Gino Segura. En Guerrero, Abelina López reclama la designación de Beatriz Mojica.

2022. Morena recurre a Buendía y Asociados, Covarrubias y Mendoza Blanco para definir candidaturas a gubernaturas.

El partido inicialmente asegura no localizar contratos ni pagos, pese a que integrantes de su dirigencia reconocen su existencia. El caso llega al entonces Inai.

Rumbo a 2027.

Los cuestionamientos vuelven a concentrarse en qué empresas realizan las encuestas, cómo se construyen, qué peso tiene cada pregunta y cuándo se conocen los resultados. A diferencia de procesos anteriores, Morena mantiene bajo reserva las cifras completas de las mediciones.

PT denuncia incumplimiento de acuerdos para definir liderazgos

| Por Claudia Arellano |

El Partido del Trabajo acusó a Morena de incumplir los acuerdos establecidos en la mesa nacional de la coalición para definir las coordinaciones estatales rumbo al proceso electoral de 2027 y exigió realizar una segunda medición con casas encuestadoras previamente acordadas y ejercicios espejo de Morena, PT y el Verde Ecologista de México (PVEM).

De acuerdo con la dirigencia petista, las fuerzas habían convenido instalar una mesa técnica para diseñar conjuntamente la metodología. La versión contrasta con las declaraciones de la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, quien sostuvo que los perfiles propuestos por los aliados sí fueron incluidos en las mediciones y descartó realizar nuevas encuestas.

A través de un posicionamiento difundido por su dirigencia nacional, el partido encabezado por Alberto Anaya Gutiérrez aseguró que las fuerzas políticas habían acordado instalar una mesa técnica encargada de diseñar una metodología científica para las encuestas, con participación de representantes de los tres partidos.

Sin embargo, afirmó, entregó por escrito sus propuestas metodológicas, pero los compromisos no avanzaron.

El planteamiento del partido inconforme contempla que Morena pueda seleccionar inicialmente a cuatro perfiles finalistas mediante el método que determine, para posteriormente realizar una consulta en la que se incorporen las propuestas de los partidos aliados y se utilicen ejercicios espejo. Por ello, el PT pidió repetir las mediciones bajo los parámetros que, asegura, fueron establecidos previamente en la mesa nacional de la coalición.

El dato: Morena afirmó que el mecanismo incluyó un filtro telefónico para seleccionar entre cuatro y cinco finalistas. Añadió que los tres partidos avalaron el procedimiento.

El reclamo ocurre después de que Morena ya ha definido 10 de las 17 coordinaciones estatales que estarán vinculadas al proceso electoral de 2027, mientras permanecen pendientes siete entidades.

La inconformidad se suma a cuestionamientos de algunos aspirantes que quedaron fuera de las definiciones, particularmente en Zacatecas, Guerrero y Quintana Roo, donde las designaciones generaron reclamos de distintos grupos políticos.

La dirigente morenista también anunció que, una vez concluidas las definiciones de las 17 coordinaciones estatales, el partido hará públicas las encuestas utilizadas en el proceso y permitirá conocer los ejercicios realizados en cada entidad.

A pesar de sus reclamos, el PT afirmó que mantiene su respaldo al proyecto de la Cuarta Transformación y a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que llamó a respetar los procedimientos acordados y preservar la unidad entre los partidos aliados.

7 coordinadores de la Transformación faltan por definir

“Hacemos un llamado a cumplir con los procedimientos acordados en la mesa nacional de la coalición y una exhortación a que, en un ambiente fraterno, cerremos filas con nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, manteniendo la unidad de la coalición”, sostuvo el partido a través de un comunicado difundido en redes sociales.

Asimismo, recordó su acompañamiento al expresidente Andrés Manuel López Obrador desde 1995, y planteó que las diferencias actuales deben resolverse mediante el diálogo entre las fuerzas políticas. “Respaldamos su candidatura a la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal en el 2000, porque somos fundadores de la Cuarta Transformación desde antes de que existiera Morena”, señaló.

Entre los puntos que el partido señala como pendientes también está la instalación de una mesa jurídica con los coordinadores estatales, mecanismo que, según su versión, había sido contemplado dentro de los acuerdos para conducir el proceso de definición de las candidaturas.

Determinaciones

Puntos principales de la postura del PT.

Reivindica su respaldo a AMLO desde 1995 y a la 4T desde antes de Morena; refrenda su apoyo a Claudia Sheinbaum desde 2024.

Llama a cerrar filas con la 4T y la Presidenta de la República frente a amenazas injerencistas.

Cuestiona mediciones de Morena, porque no se instalaron las mesas técnica y jurídica acordadas ni se aplicó la metodología propuesta por él.

El partido señala que no se ha realizado la segunda encuesta con sus propuestas ni se ha cumplido el cronograma acordado para las definiciones.

Exige respetar los acuerdos de la coalición y realizar las encuestas pendientes; llama a mantener la unidad con Sheinbaum, Morena y PVEM.

Asegura que puede influir en 12 estados

| Por Claudia Arellano y Tania Gómez |

El Partido del Trabajo (PT) endureció su postura frente a Morena rumbo a las elecciones de 2027. Su coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, advirtió que, aunque no tuvieran por sí solos la fuerza para ganar una gubernatura, sí podrían ser determinantes para que la coalición oficialista pierda hasta 12 estados.

La advertencia ocurre en medio de las diferencias entre ambos partidos por el proceso para definir a los coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, que Morena realiza mediante encuestas.

El diputado pidió reconocer el peso del PT dentro de la coalición Sigamos Haciendo Historia y puso como ejemplo la composición de la Cámara de Diputados.

El Tip: El PAN ya presentó a sus Defensores de la Patria, el PRI lanzó a sus Defensores de México y MC ya hizo público el nombre de un posible aspirante para una de las gubernaturas.

“Deben leer del otro lado, como pasa aquí en la Cámara de Diputados. Sin el PT no salen las dos terceras partes”, sostuvo.

Además, cuestionó que, a su juicio, dentro de Morena no exista suficiente reconocimiento a la aportación electoral y legislativa de su partido.

“Y bueno, si no reflexionan en todo eso, pues ya uno qué hace, ¿están arriba de ladrillo?”, expresó.

Sin embargo, el Partido del Trabajo explicó que no hay ruptura con Morena, pero tampoco cerró la puerta a competir por su cuenta en algunas gubernaturas rumbo a 2027.

El senador Gonzalo Yáñez confirmó que continúan las negociaciones entre ambos partidos para definir candidaturas y alianzas en las 17 entidades donde habrá elección de gobernador. Sin embargo descartó una posible división, aunque evitó confirmar si el PT respaldará al oficialismo en todas las entidades.

Sobre Zacatecas, y una eventual candidatura de Geovanna Bañuelos, el senador petista se negó a adelantar una definición: “Todavía no podemos hablar de desenlaces definitivos”. Aseguró que no existen condicionamientos entre los partidos y describió las negociaciones como un “diálogo democrático entre las tres fuerzas políticas”.

El legislador reconoció, además, que el PT mantiene observaciones sobre el proceso de encuestas utilizado para definir candidaturas. “Morena está leyendo adecuadamente puntos de vista y se sigue conversando”, señaló.

La senadora Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del PT en la Cámara alta, demandó que su partido sea incorporado a la siguiente etapa del proceso político de la coalición con Morena y el Verde Ecologista en Zacatecas, y que sus perfiles sean considerados en la definición.

Además, la legisladora señaló que, hasta el momento, el PT no ha participado en el proceso interno realizado por Morena y sostuvo que todavía debe darse una etapa de incorporación de los perfiles petistas, tanto en Zacatecas como en otras entidades.

Bañuelos de la Torre, quien aspiraba a ser la coordinadora en defensa de la transformación en Zacatecas, aclaró que su partido respeta el procedimiento realizado por Morena; sin embargo, consideró que éste aún no se encuentra en la etapa que corresponde a la participación de las fuerzas aliadas.

“Es un proceso interno de Morena que nosotros respetamos, pero que no está en la etapa en la que debió estar, que es la incorporación de los perfiles no solamente en el estado de Zacatecas, sino en el resto de las entidades de los perfiles del Partido del Trabajo”, sostuvo.