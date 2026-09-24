También es difícil vivir junto a un país con alto consumo de drogas, pero no lo voy a decir: CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los señalamientos de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien calificó a México como el “epicentro de la violencia de los cárteles”, al advertir que también podría señalar la dificultad de compartir frontera con un país con alto consumo de drogas ilícitas y producción de armas, aunque descartó entrar en una confrontación con Washington.

Un día después de que Trump utilizó la tribuna de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) para exigir a México recuperar el control de su territorio frente a las organizaciones criminales, la mandataria sostuvo que ambos gobiernos mantienen una buena relación y destacó que el propio republicano reconoció avances en la cooperación bilateral.

El Dato: La mandataria rechazó cualquier intento de intervención a las elecciones de Brasil, en medio de los señalamientos que EU ha sostenido contra Luiz Inácio Lula da Silva.

“Toman una parte de la declaración y luego no toman la otra. Digo, podríamos entrar a... podría decir: es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de drogas ilícitas. O podría decir, es muy difícil vivir junto a un país que tiene tanta producción de armas, pero no lo voy a decir, no lo voy a decir porque tenemos buena relación con el presidente Trump y el gobierno de EU”, dijo.

En su intervención ante la ONU, Trump calificó como “inaceptable” que EU comparta una frontera de alrededor de dos mil millas —unos tres mil 200 kilómetros— con lo que describió como un territorio controlado por organizaciones criminales.

El mandatario exigió que México recupere el control de su territorio y volvió a plantear la disposición de su Gobierno para combatir a los cárteles, a los que su administración ha designado como organizaciones terroristas extranjeras.

En el mismo discurso, sin embargo, Trump aseguró que mantiene una “muy buena relación” con el Gobierno mexicano y reconoció que ambos países han logrado avances en materia de seguridad.

Frente a los cuestionamientos sobre la presencia del crimen organizado en México, Sheinbaum defendió los resultados de su estrategia de seguridad y sostuvo que la reducción registrada en los homicidios dolosos sería incompatible con la existencia de acuerdos de su administración con organizaciones delictivas.

La mandataria reiteró que la relación en materia de seguridad debe mantenerse bajo un esquema de coordinación en el que cada país atienda los problemas dentro de su territorio y ambos colaboren cuando se trate de fenómenos que atraviesen la frontera.

Sheinbaum atribuyó además parte de la retórica sobre México al proceso electoral que vive EU rumbo a los comicios de noviembre y sostuvo que el país suele ser utilizado en los discursos de políticos estadounidenses durante las campañas.

La Presidenta descartó que las declaraciones representen una ruptura en la relación bilateral e insistió en que existe coordinación entre los dos gobiernos para atender asuntos de seguridad bajo los principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida y confianza.

La mandataria confirmó, en cambio, que viajará a China en noviembre para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde México recibirá la estafeta para albergar posteriormente una reunión del mecanismo integrado por 21 economías.

Sobre el papel de la ONU, reiteró la posición mexicana a favor de la igualdad entre los Estados y de la solución pacífica de las controversias, y planteó la necesidad de fortalecer al organismo internacional. Rechazó los bloqueos económicos y sostuvo que este tipo de medidas terminan afectan principalmente a las poblaciones de los países sobre los cuales son aplicadas.

Sin embargo, el nuevo desencuentro con Washington volvió a concentrarse en seguridad: mientras Trump colocó el foco en la presencia territorial de los cárteles en México, Sheinbaum criticó el consumo de drogas y la producción de armas en EU, pero optó por mantener esas diferencias dentro de una relación diplomática.

DEA destaca cooperación en captura de Don Flaco

| Por Elizabeth Hernández |

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) colocó a José Ángel “N”, alias Don Flaco, entre sus objetivos de más alta prioridad y destacó que el intercambio de inteligencia con México permitió su captura en la capital del país.

Washington señala a José Ángel “N” como coordinador y financiador de una estructura dedicada al tráfico de precursores químicos para fabricar drogas. Su arresto, sin embargo, no cerrará las acciones contra la red que le atribuyen las autoridades estadounidenses: “La DEA continuará su labor con nuestros socios internacionales para interrumpir el suministro de sustancias químicas, el dinero y las redes criminales que alimentan la producción de drogas sintéticas mortales”, señaló la agencia en su pronunciamiento.

Desde enero de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro tenía plenamente identificado al ahora detenido. El registro oficial también consigna el nombre Miguel Ángel Rivera como uno de sus alias, precisa que nació el 15 de agosto de 1987 en Sinaloa y su nacionalidad mexicana.

EU señala a José Ángel “N” como líder de una organización con centros de operación en Culiacán, Sinaloa, y Ciudad de México. La operatividad de la red por EU es internacional, ya que actúa en EU, México, América del Sur, Centroamérica, Europa, Asia, África y Australia.

Washington sostiene que el líder criminal conocido como Don Flaco importaba desde China sustancias necesarias para producir drogas sintéticas en territorio mexicano. Entre los narcóticos enumerados por la autoridad estadounidense figuran fentanilo, éxtasis, metanfetamina cristalina, 2C-B y ketamina.

La OFAC también sancionó al mexicano Nelton Santiso Águila y al guatemalteco Jason Antonio Yang López.

Además de esa cadena de suministro de drogas sintéticas, el Departamento del Tesoro atribuyó a José Ángel “N” el movimiento de grandes cantidades de cocaína desde Colombia hacia EU, España, Italia, Guatemala, México y otros puntos de Europa y Centroamérica.