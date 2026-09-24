Quejas hostilizan a Morena desde 2020 por encuestas

Los cuestionamientos al método de encuestas utilizado por Morena para definir dirigencias, candidaturas y ahora coordinaciones estatales, no comenzaron con el proceso rumbo a las elecciones de 2027. Durante el último lustro, distintos ejercicios han estado acompañados por reclamos sobre las empresas seleccionadas, metodologías, resultados y transparencia.

Desde 2020, cuando se renovó la dirigencia nacional del partido a través de una encuesta organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), algunas firmas como Parametría, Covarrubias y Asociados, Mendoza Blanco y Asociados, Demotecnia 2.0 y BGC participaron en distintas etapas del procedimiento.

El Dato: Algunas empresas revelan que Morena encabeza las preferencias de los ciudadanos rumbo al 27, seguido por Acción Nacional, PRI, el Verde, MC, PT y Somos.

Aquel proceso requirió una encuesta de reconocimiento, una abierta y, finalmente, un tercer ejercicio después de que los resultados entre Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo arrojaron un empate técnico. En la última medición participaron Parametría, Covarrubias y Demotecnia, y Delgado resultó ganador.

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Dos años después surgió otra controversia. El partido oficialista contrató a Buendía y Asociados, Covarrubias y Mendoza Blanco para realizar encuestas espejo vinculadas con la selección de candidaturas a gubernaturas.

Ante solicitudes realizadas mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, Morena respondió inicialmente que no había localizado los contratos ni la información relacionada con los pagos a las empresas, pese a que integrantes de su Comité Ejecutivo Nacional confirmaron públicamente la existencia de los documentos. El asunto llegó al entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Para 2023, la controversia se trasladó al proceso mediante el cual Morena definiría su candidatura presidencial para el próximo año. Equipos de algunos de los aspirantes revisaron los antecedentes de las casas encuestadoras antes de seleccionar a las firmas encargadas de realizar los ejercicios espejo.

Los equipos de Marcelo Ebrard (actual secretario de Economía) y Adán Augusto López (senador de Morena) objetaron distintas empresas por considerar que algunas de sus mediciones previas habían presentado diferencias relevantes frente a resultados electorales.

Entre las firmas sometidas a cuestionamientos durante aquella discusión aparecieron Enkoll, Mendoza Blanco, Covarrubias, De las Heras, Parametría y Buendía.

Uno de los antecedentes utilizados en ese debate fue la elección del Estado de México de 2023.

Algunas mediciones habían proyectado una distancia entre Delfina Gómez Álvarez y Alejandra del Moral superior a la registrada finalmente en las urnas, circunstancia que los equipos de aspirantes utilizaron para objetar las determinadas casas demoscópicas.

Tres años después, el método vuelve a ser motivo de inconformidad mientras Morena define a los coordinadores estatales vinculados con las 17 gubernaturas que se disputarán en 2027.

A diferencia de otros procesos, los resultados completos de las mediciones actuales permanecen bajo reserva mientras avanzan las designaciones. Morena sostiene que se encuentran respaldadas por encuestas y que los participantes conocieron los ejercicios correspondientes. Los reclamos, sin embargo, han aparecido en Zacatecas, Quintana Roo y Guerrero.

En Zacatecas, una encuesta pública de Enkoll levantada del 7 al 9 de agosto entre mil 204 personas con credencial para votar colocó a Ulises Mejía con 21 por ciento de preferencia bruta, seguido por Geovanna Bañuelos, con 13 por ciento, y Verónica Díaz, con 11 por ciento. En preferencia efectiva registraron 34, 21 y 18 por ciento, respectivamente. Morena finalmente designó a Díaz Robles como coordinadora estatal.

Otro de los participantes, el senador José Narro Céspedes, aseguró que una encuesta de reconocimiento en la que, según su versión, obtuvo el primer lugar no fue considerada en la definición y anunció que solicitaría revisar los resultados.

“Tengo unas dudas, porque yo resulté en el puntaje como el más conocido, pero ese puntaje no se me reconoció”, afirmó.

El legislador sostuvo, además, que una de las preguntas utilizadas para evaluar a los aspirantes habría sido encabezada por Mejía y otra por él, mientras que Díaz, según su versión, no habría obtenido el primer lugar en ninguna.

La inconformidad alcanzó también al Partido del Trabajo (PT), que respaldaba a Geovanna Bañuelos y ha cuestionado el procedimiento empleado por Morena para definir las coordinaciones estatales.

En Quintana Roo, simpatizantes de Rafael Marín Mollinedo protestaron después de que Morena designó al senador Eugenio Gino Segura como coordinador estatal y lanzaron consignas de “fraude”.

En Guerrero, la designación de Beatriz Mojica también generó reclamos. La alcaldesa con licencia de Acapulco, Abelina López Rodríguez, sostuvo que había obtenido resultados favorables en las mediciones que conocía y cuestionó el procedimiento utilizado para la definición.

Los episodios muestran que el debate alrededor de las encuestas de Morena ha cambiado de protagonistas y procesos, pero conserva puntos recurrentes: qué empresas realizan las mediciones, cómo se construye la metodología, qué peso tiene cada pregunta y cuándo conocen los participantes los resultados.

La diferencia rumbo a 2027 es que la discusión ocurre mientras Morena reserva las cifras completas de sus ejercicios internos, por lo que los reclamos de aspirantes y aliados vuelven a colocar bajo escrutinio un método que el partido ha utilizado durante buena parte de sus procesos de selección del último lustro.

La historia

El debate de encuestadoras reaparece rumbo a 2027. │ Fuente|La Razón

2020. Morena renueva su dirigencia nacional mediante encuestas organizadas por el INE. Participan Parametría, Covarrubias y Asociados, Mendoza Blanco, Demotecnia 2.0 y BGC. Tras un empate técnico entre Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, una tercera medición da el triunfo a Delgado.

2022. Morena recurre a Buendía y Asociados, Covarrubias y Mendoza Blanco para definir candidaturas a gubernaturas. El partido inicialmente asegura no localizar contratos ni pagos, pese a que integrantes de su dirigencia reconocen su existencia. El caso llega al entonces Inai.

2023. La selección de la candidatura presidencial vuelve a generar cuestionamientos. Los equipos de Marcelo Ebrard y Adán Augusto López objetan algunas casas encuestadoras. En la discusión aparecen Enkoll, Mendoza Blanco, Covarrubias, De las Heras, Parametría y Buendía, con el antecedente de las mediciones en la elección del Estado de México entre Delfina Gómez y Alejandra del Moral.

2026. El método vuelve a la controversia con la definición de coordinaciones estatales rumbo a 2027. En Zacatecas, Ulises Mejía, Geovanna Bañuelos, Verónica Díaz y José Narro Céspedes protagonizan los reclamos; Morena designa a Díaz. En Quintana Roo, simpatizantes de Rafael Marín cuestionan la designación de Gino Segura. En Guerrero, Abelina López reclama la designación de Beatriz Mojica.

Rumbo a 2027. Los cuestionamientos vuelven a concentrarse en qué empresas realizan las encuestas, cómo se construyen, qué peso tiene cada pregunta y cuándo se conocen los resultados. A diferencia de procesos anteriores, Morena mantiene bajo reserva las cifras completas de las mediciones.