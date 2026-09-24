Mayoría calificada va a prueba en el Senado

REUNIÓN de las comisiones unidas dictaminadoras, ayer en el Senado de la República

La reforma constitucional sobre doble nacionalidad entrará en una etapa decisiva en el Senado de la República, donde Morena y sus aliados requieren mayoría calificada para aprobarla —dos terceras partes de los presentes—, debido a que el senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Armando Melgar, ha anticipado que votaría en contra.

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera aprobaron ayer el dictamen con 23 votos a favor y nueve en contra. Morena, PT y sus aliados respaldaron la propuesta, mientras que PRI, PAN y Movimiento Ciudadano votaron en contra.

El Dato: La dirigencia nacional de Morena reaccionó al voto en contra de PRI, PAN y MC. Sostuvo que “al pueblo no se le sirve a medias ni con un pasaporte de repuesto bajo el brazo”.

La minuta, aprobada apenas el martes por la Cámara de Diputados, modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, para establecer la nacionalidad mexicana única como requisito para ejercer la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Además, plantea que quienes tengan otra nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos a esos cargos.

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Durante la discusión, la oposición cuestionó tanto el contenido de la reforma como el fast track con que fue procesada en el Senado. El legislador de Movimiento Ciudadano Luis Donaldo Colosio sostuvo que el Congreso estaba actuando con una urgencia que, a su juicio, no estaba formalmente justificada. “Se está legislando de facto con una urgencia que formalmente no existe”, afirmó.

Desde el PT, Alejandro González Yáñez defendió el proyecto y sostuvo que el debate debe centrarse en la soberanía nacional. “Por supuesto que la bancada completa del PT va a votar a favor y lo hacemos con convicción, a conciencia”, afirmó.

La priista Claudia Anaya sostuvo que la reforma afecta derechos de los mexicanos que viven en el exterior y cuestionó que no se tomara en cuenta la opinión de organizaciones y federaciones migrantes.

El panista Marko Cortés calificó la reforma como “una regresión en materia de derechos humanos”. Señaló que Acción Nacional no acompañaría el proyecto “por justicia con los migrantes” y recordó los vínculos que millones de mexicanos mantienen con Estados Unidos.

Por su parte, el priista Rolando Zapata Bello sostuvo que la iniciativa apunta a un “menoscabo de derechos adquiridos” y cuestionó el contexto político en el que se impulsa la reforma.

Al concluir la sesión de comisiones, el senador Enrique Inzunza, quien recientemente se separó de la bancada de Morena, adelantó que apoyará la iniciativa “de manera consistente”, por lo que votará a favor en el pleno.

El presidente del Senado, Higinio Martínez, aseguró que no observa dificultades para reunir los votos necesarios. “Hoy ya no veo ningún problema. Yo no veo un problema. Esperamos el dictamen (...) lo aprobemos con los votos suficientes, y no veo ningún problema”, sostuvo.

Además, confirmó que el objetivo es que la minuta sea discutida el próximo martes. “Se prevé, lo que estamos pensando es que el próximo martes, si ellos ya terminaron su trabajo, tienen el dictamen, se presente aquí al pleno el próximo martes”, señaló.

Con el dictamen aprobado en comisiones, la discusión pasará ahora al pleno de la Cámara alta. La votación del próximo martes definirá si la reforma alcanza las dos terceras partes requeridas para modificar la Constitución mexicana.

Sheinbaum niega que se les quiten derechos a paisanos

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum negó que la reforma constitucional en materia de nacionalidad reste derechos a los mexicanos que viven en el extranjero y sostuvo que el objetivo es que, quienes ocupen la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México mantengan únicamente la nacionalidad mexicana.

Luego de que la Cámara de Diputados aprobó la modificación constitucional, la mandataria cuestionó a la oposición por votar en contra del proyecto. “Yo no entiendo, de verdad, cómo un mexicano, un diputado mexicano, no está de acuerdo en que para ser presidente sólo puedes ser mexicano y no puedes tener otra nacionalidad. No lo entiendo. ¿Cómo votas en contra de la reforma?”, expresó.

Sheinbaum Pardo sostuvo que la modificación no impide a los connacionales residentes en el extranjero ni a sus descendientes contar con doble o múltiple nacionalidad. La restricción, explicó, aplicaría a quienes pretendan contender por alguno de los cargos contemplados en la reforma, quienes deberán renunciar a cualquier otra nacionalidad antes de solicitar su registro como candidatos.

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“Una familia que se fue a trabajar a Estados Unidos, sus hijos ya nacieron ahí y esos hijos quieren adquirir la nacionalidad mexicana, lo pueden hacer.

“Nadie les dice que no, que tienen doble; puede haber triple, cuádruple nacionalidad. El asunto es si quiere ser presidente de México”, señaló.

Además, defendió que quienes encabecen los gobiernos federal o estatales deben mantener un compromiso exclusivo con México. “¿Cómo vas a jurar a dos banderas? ¿Cómo vas a jurar a dos pueblos? Si eres presidente le juras a un pueblo, le juras a una bandera, le juras a una historia, no le juras a otro”, afirmó.

Insistió en que la reforma no despoja de derechos a los mexicanos que poseen otra nacionalidad, sino que establece una condición específica para quienes aspiren a los cargos señalados.

“¿A quién se le quitan derechos? A nadie. ¿A los paisanos? Bueno, te fuiste a trabajar, tienes doble nacionalidad, regresas, quieres ser presidente de México, gobernador, renuncia a tu nacionalidad de allá. Decide”, dijo.