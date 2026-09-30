AMLO dedica su nuevo libro a Claudia Sheinbaum, ‘la mejor Presidenta del mundo’

A casi dos años de su retiro, el expresidente Andrés Manuel López Obrador anunció su nuevo libro, Pueblo, que dedicó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con el que, asegura, ha concluido el sustento de lo que denominó como uno de los principios de la llamada Cuarta Transformación: el Humanismo Mexicano.

Al finalizar su mensaje en video, que se extendió por una hora y 20 minutos, López Obrador reconoció a su sucesora como la “mejor Presidenta del mundo”, por ser, a su consideración, “ejemplo de trabajo, honestidad, rectitud y lealtad al pueblo”.

“Eso también me hace muy feliz, de que a quien entregué el bastón de mando ha resultado extraordinaria, la mejor Presidenta del mundo, incluyendo hombres y mujeres, la mejor entre hombres y mujeres del mundo. Y yo no estoy ya para hacerle la barba a nadie. Es excepcional la Presidenta, y con un pueblo también extraordinario que merece todo el amor. Todo, todo, todo, todo, todo nuestro amor”, expresó.

El anuncio oficial sobre el nuevo libro llamado "Pueblo" fue realizado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador AMLO, expresidente de México. ı Foto: Especial.

También evocó los principios que denominó fundamentales: “Solo el pueblo puede salvar al pueblo”, “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. “Por el bien de todos, primero los pobres” y “No robar, menos si se trata de servidores públicos”.

AMLO adelanta reaparición y desmiente ‘que ya me había yo petateado’

El tabasqueño aseguró que se le “volverá a ver”, aunque no precisó cuándo. Compartió que ha llegado a salir de su quinta “La Chingada” en Palenque, Tabasco, para visitar a su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, así como a sus hijos.

También ironizó sobre las tres ocasiones en las que ha trascendido su supuesto fallecimiento: “Este año en tres ocasiones, la última hace como un mes, salió un video donde ya estaba preparando los funerales. Me iban a llevar de aquí, que ya me había yo petateado, al Palacio Nacional a velarme ahí, a cafetearme ahí. Pues no, no, no, no, no, no. Gracias al creador y a la ciencia y a la vida y a la suerte, estoy muy bien”, dijo sonriente.

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cehr