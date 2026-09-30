AMLO dedica su nuevo libro a Claudia Sheinbaum, ‘la mejor Presidenta del mundo’

A casi dos años de su retiro, el expresidente Andrés Manuel López Obrador anunció su nuevo libro, Pueblo, que dedicó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con el que, asegura, ha concluido el sustento de lo que denominó como uno de los principios de la llamada Cuarta Transformación: el Humanismo Mexicano.
Al finalizar su mensaje en video, que se extendió por una hora y 20 minutos, López Obrador reconoció a su sucesora como la “mejor Presidenta del mundo”, por ser, a su consideración, “ejemplo de trabajo, honestidad, rectitud y lealtad al pueblo”.
“Eso también me hace muy feliz, de que a quien entregué el bastón de mando ha resultado extraordinaria, la mejor Presidenta del mundo, incluyendo hombres y mujeres, la mejor entre hombres y mujeres del mundo. Y yo no estoy ya para hacerle la barba a nadie. Es excepcional la Presidenta, y con un pueblo también extraordinario que merece todo el amor. Todo, todo, todo, todo, todo nuestro amor”, expresó.
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También evocó los principios que denominó fundamentales: “Solo el pueblo puede salvar al pueblo”, “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. “Por el bien de todos, primero los pobres” y “No robar, menos si se trata de servidores públicos”.
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El tabasqueño aseguró que se le “volverá a ver”, aunque no precisó cuándo. Compartió que ha llegado a salir de su quinta “La Chingada” en Palenque, Tabasco, para visitar a su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, así como a sus hijos.
También ironizó sobre las tres ocasiones en las que ha trascendido su supuesto fallecimiento: “Este año en tres ocasiones, la última hace como un mes, salió un video donde ya estaba preparando los funerales. Me iban a llevar de aquí, que ya me había yo petateado, al Palacio Nacional a velarme ahí, a cafetearme ahí. Pues no, no, no, no, no, no. Gracias al creador y a la ciencia y a la vida y a la suerte, estoy muy bien”, dijo sonriente.
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cehr