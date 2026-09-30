‘Están enojados; hablan de democracia y era oligarquía’: AMLO tras reaparición de Calderón

Los expresidentes de México, Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón Hinojosa, el 30 de septiembre de 2026.

Horas después de que Felipe Calderón se presentó en un foro de ultraderecha para acusar a la llamada Cuarta Transformación de “dinamitar la democracia”, el expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció para presentar su nuevo libro, Pueblo, y advertir sobre campañas para difundir mentiras que ligó a quienes, a su juicio, mantienen “coraje” contra los cambios en México a partir de su llegada al gobierno, en 2018.

A través de un mensaje en video que se extendió por más de una hora, el exmandatario criticó a los expresidentes Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, a quienes señaló directamente de intervenir en las elecciones entre sí, además de ceder el territorio mexicano al sector privado a costa del bienestar de la población, siempre y cuando resultara de beneficio propio.

El expresidente de México, Felipe Calderón durante su participación en el Foro “América Libre Unidos Por la Democracia” ı Foto: Cuartoscuro

En ese contexto, comentó que cuando insistió en ocupar la Presidencia se le acusó de ser un “peligro para México” e incluso sus opositores se valieron de “publicistas” que actualmente han sofisticado sus herramientas para difundir mentiras.

“Ya ahora manejan las plataformas, las redes sociales, el internet, las granjas de bots con computadoras para reproducir mentiras. Por eso mucho ojo, mucho ojo, paisanos, mucho ojo primos hermanos. A mí y eso que ya estoy retirado, pero están enojados, no se les pasa el coraje, porque se sentían los dueños de México, se robaban todo”, dijo.

El anuncio oficial sobre el nuevo libro llamado "Pueblo" fue realizado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador AMLO, expresidente de México. ı Foto: Especial.

‘Al pueblo le entregaban migajas’

Señaló a los gobiernos anteriores a su mandato de únicamente entregar apoyos a la ciudadanía cuando la necesitaban para ganar una elección, y cuestionó que en la actualidad salgan a pronunciarse en nombre de la democracia.

“Al pueblo le entregaban migajas y eso cuando necesitaban los votos, era cuando entregaban despensas, materiales de construcción, pollos, patos, chivos, borrego, puerco, cochino. Y se quedaban con todo. Y están muy enojados porque eso cambió. Lo logramos entre todos. La Cuarta Transformación de la vida pública es una revolución de las conciencias y se empoderó con el pueblo. Porque hablaban de que vivíamos en una democracia. ¡Qué democracia ni que nada! Era una oligarquía”, exclamó.

López Obrador también arremetió contra los medios de comunicación que lo critican.

Aseguró que, aunque ya está retirado, él volvería a tomar las mismas decisiones en torno a entregar los recursos a la población por medio de los programas sociales como las becas, pensiones y demás esquemas.

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cehr