Pío López Obrador solicita amparo para que la FGR determine si ejercerá acción penal

Pío López Obrador presentó una demanda de amparo por la inactividad de la Fiscalía General de la República en un expediente penal.

Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, tramitó un juicio de amparo ante la justicia federal para reclamar la dilación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) en determinar si ejercita o no acción penal por una carpeta de investigación iniciada en 2023.

El recurso legal fue presentado el pasado viernes ante Gabriela Sandoval Saavedra, jueza Decimotercero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México.

El reclamo se dirige de manera directa contra la omisión del agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito como Titular de la Célula I-7 DGCAP de la capital de la Ciudad de México.

En los registros del expediente judicial no se revelan mayores detalles sobre las conductas o delitos que se indagan en la carpeta que data del año 2023.

Mediante un acuerdo publicado en el portal del Órgano de Administración Judicial (OAJ), la juzgadora reportó la notificación vía electrónica a Pío López Obrador sobre el estado del expediente.

No obstante, la autoridad jurisdiccional omitió precisar si la demanda de garantías fue admitida a trámite o si se otorgó alguna medida cautelar en favor del solicitante.

Además, el escrito no menciona qué calidad tiene López Obrador en este caso, si es como denunciante o como señalado de algún acto ilícito, ni mucho menos el motivo que dio origen a la indagatoria.

Pío López Obrador y los sobres amarillos

Pío López Obrador cobró notoriedad pública tras difundirse un video en el que se le observó recibiendo dinero en efectivo por parte de David León, quien se desempeñó como coordinador de Protección Civil en el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Derivado de la divulgación de esas imágenes, diversos actores promovieron Foto: Cuartoscuro.en su contra en materia electoral.

Pese a los señalamientos y las denuncias presentadas, en octubre de 2022 la Fiscalía General de la República, encabezada en ese periodo por Alejandro Gertz Manero, determinó formalmente el no ejercicio de la acción penal contra el hermano del expresidente por lo que respecta a presuntos delitos de índole electoral.

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JVR