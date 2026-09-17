MC acusa a Morena ante el INE

MOVIMIENTO CIUDADANO presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra Morena y quienes resulten responsables, por presuntas violaciones a las reglas que regulan los periodos de precampaña y campaña.
Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, representante de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del INE, señaló que el partido presentó la denuncia luego de que Morena nombrara “coordinadores” en cinco estados del país, lo que, a juicio de MC, constituiría una vulneración a las disposiciones constitucionales y electorales.
“Por violar una vez más la ley, denunciamos a MORENA, que nombró ‘coordinadores’ en 5 estados del país”, afirmó Zavala.
El representante emecista sostuvo que este tipo de acciones no deben considerarse normales dentro del proceso electoral y acusó a Morena de buscar aparentar el cumplimiento de las normas.
“No podemos normalizar que se viole de esa manera la Constitución. Y no permitiremos que MORENA se salga con la suya, que es simular cumplir la ley”, declaró.
La queja fue dirigida a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE y está promovida por Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, Juan Miguel Castro Rendón y Juan Manuel Ramírez Velasco, en sus respectivas calidades de representantes de Movimiento Ciudadano ante el órgano electoral.
En el documento, MC identifica como denunciados a Morena y a “quien, quienes resulten responsables”, y solicita al INE investigar los hechos señalados en relación con las reglas aplicables a las etapas de precampaña y campaña.
Zavala adelantó que Movimiento Ciudadano continuará recurriendo a las autoridades electorales para denunciar lo que el partido considere infracciones a la legislación.
“Seguiremos denunciando”, sostuvo.
Morena ha nombrado a diversos coordinadores la Defensa de la Transformación en varios estados, tales como:
- Aguascalientes: Nora Ruvalcaba
- Baja California: Julieta Ramírez
- Campeche: Pablo Gutiérrez Lázarus
- Colima: Rosy Bayardo
- Guerrero: Beatriz Mojica
- Michoacán: Carlos Torres Piña
- Querétaro: Santiago Nieto
- Quintana Roo: Eugenio “Gino” Segura
- Sinaloa: Imelda Castro
- Zacatecas: Verónica Díaz
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LMCT