Innovación con drones, robots y fuerte presencia femenina en parada militar

El desfile militar conmemorativo del 216 aniversario de la Independencia de México convirtió la innovación tecnológica de las Fuerzas Armadas en uno de sus ejes centrales. Frente a la Plaza de la Constitución se exhibieron 50 drones, radares, blindados de fabricación nacional, estaciones remotas de armamento y plataformas de comunicación. El parte final registró 536 vehículos terrestres, 46 motocicletas y 16 embarcaciones.

Aspectos del desfile patrio por los 216 años del inicio de la lucha de Independencia ı Foto: David Patricio, Cuartoscuro y Especial|La Razón

Desde temprano, las miradas apuntaron al cielo. Quince integrantes de la Brigada de Fusileros Paracaidistas descendieron sobre la Plaza de la Constitución desde seis mil pies de altura y después, una formación de 99 aeronaves cubrió el espacio aéreo sobre el Centro Histórico, 93 de la Fuerza Aérea Mexicana y seis de la Guardia Nacional.

El Dato: En la parada niños asistentes vestidos con equipos tácticos se sumaron a los contingentes castrenses, quienes los iban integrando al frente de la columna.

Aspectos del desfile patrio por los 216 años del inicio de la lucha de Independencia ı Foto: David Patricio, Cuartoscuro y Especial|La Razón

La parada terrestre abrió con tecnología de fabricación nacional al frente de la columna. El general de División de Estado Mayor Enrique Martínez López, comandante del desfile, avanzó a bordo del Cimarrón, vehículo táctico diseñado y construido por ingenieros militares. Detrás, la Dirección General de Industria Militar exhibió el DN-11, con capacidad para 12 elementos, protección balística y una estación de armas de operación remota.

La secuencia tecnológica continuó con el SARAF-BALAM 1, instalado en vehículos de la Fuerza Especial Conjunta. El mecanismo permite accionar armamento a distancia y reducir la exposición del personal durante las operaciones. Ese control remoto abrió paso a otra de las capacidades exhibidas desde el aire.

ELEMENTOS de la Defensa, ayer, durante el desfile por la Independencia ı Foto: Cuartoscuro

Sobre esa misma línea apareció el Enjambre de Drones. Los equipos del Ejército tienen un radio de efectividad de cinco a 10 kilómetros y pueden realizar tareas de vigilancia, obtener información en tiempo real, explorar zonas de difícil acceso, apoyar búsquedas, efectuar rescates y auxiliar en el Plan DN-III-E.

A un costado avanzó el Centro de Operaciones Estratégico, una instalación semi móvil con servicios de voz, datos y video, con enlace satelital, internet, telefonía celular y observación aérea no tripulada.

Aspectos del desfile patrio por los 216 años del inicio de la lucha de Independencia ı Foto: David Patricio, Cuartoscuro y Especial|La Razón

Más adelante, la Secretaría de Marina llevó la muestra hacia la táctica electrónica. La Unidad de Operaciones Especiales presentó sistemas no tripulados Spartan con capacidades de reconocimiento, ataque y respuesta contra drones, además de los equipos CIPEVAN y radios P25V.

En el avance de la columna militar, la tecnología se mezcló con los contingentes tradicionales. Caballos, binomios caninos, cadetes y banderas compartieron la ruta con blindados y centros de comunicación.

Aspectos del desfile patrio por los 216 años del inicio de la lucha de Independencia ı Foto: David Patricio, Cuartoscuro y Especial|La Razón

La presencia femenina volvió destacar entre los contingentes que recorrieron las calles, mujeres integradas en el abanico de especialidades y agrupamientos de las Fuerzas Armadas. Sobre la plancha del Zócalo, cinco mujeres formaron parte de los 15 miembros del equipo de salto libre, que descendió desde una altura de 6 mil pies, aproximadamente mil 830 metros; al concluir la maniobra, la capitana segundo intendente paracaidista Jessica Nahí Lozano Ortega rindió el parte correspondiente.

Esta participación se da en medio de una incorporación creciente de mujeres a las instituciones militares. De acuerdo con cifras presentadas este año por la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional cuentan con 42 mil 600 mujeres en sus filas, más de 7 mil de ellas incorporadas durante la actual administración.

Aspectos del desfile patrio por los 216 años del inicio de la lucha de Independencia ı Foto: David Patricio, Cuartoscuro y Especial|La Razón

La dependencia ha destacado su presencia en unidades operativas y el acceso a especialidades y cursos antes reservados a los hombres, entre ellos Paracaidismo y Fuerzas Especiales. La Armada de México mostró el monitoreo metoceánico Apic, el vehículo autónomo Anguila y plataformas de radar y puente de mando del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Armada de México.

La institución naval incorporó mil 560 camionetas F-250 con semiblindaje y desarrollar 272 unidades Esqualo con blindaje, torreta de 360 grados y comunicaciones. También apareció en escena el Batari, transporte táctico ligero para escenarios urbanos, rurales y marítimos.

ELEMENTOS de la Defensa, ayer, durante el desfile por la Independencia ı Foto: Cuartoscuro

En el bloque dedicado al desarrollo tecnológico, el Centro de Investigación de Defensa presentó el sistema de adiestramiento virtual láser electromecánico SABLE, que emplea dispositivos infrarrojos en fusiles FX-05 y sensores instalados en chalecos y cascos. La muestra incluyó además el prototipo de radar aéreo TPS-Kamazotz 220, destinado a la vigilancia del espacio nacional.

Sobre Paseo de la Reforma, el público siguió con la vista las estelas tricolores que cruzaron el cielo capitalino: “Cuando aparecieron los colores de la Bandera todos empezaron a levantar los teléfonos. Es de esas imágenes que uno viene a buscar el 16 de septiembre”, expresó Rosalia Flores, una joven oaxaqueña que veía por primera vez la parada militar.

Aspectos del desfile patrio por los 216 años del inicio de la lucha de Independencia ı Foto: David Patricio, Cuartoscuro y Especial|La Razón

Al término de la marcha, Martínez López rindió el parte a la Comandanta Suprema a quien reportó 21 banderas de guerra, 15 mil 330 integrantes de las Fuerzas Armadas, 404 soldados del Servicio Militar Nacional, 99 charros, 38 niñas y niños, 50 drones y 107 aeronaves. “Sin novedad”, cerró el subsecretario de la Defensa.

La última imagen volvió a llevar las miradas al cielo azul. Nueve T-6C trazaron la Flor de Lis sobre la capital y tres helicópteros Black Hawk cruzaron después con los escudos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

Aspectos del desfile patrio por los 216 años del inicio de la lucha de Independencia ı Foto: David Patricio, Cuartoscuro y Especial|La Razón

Número 2 de Defensa encabeza desfile militar

Por Elizabeth Hernández |

La responsabilidad de abrir la marcha militar recayó en uno de los mandos de mayor rango del Ejército. A bordo del vehículo blindado Cimarrón, el general de División, diplomado del Estado Mayor Enrique Martínez López, subsecretario de la Defensa, encabezó la columna terrestre y pidió a la Presidenta Claudia Sheinbaum autorización para iniciar el desfile por el 216 aniversario de la Independencia.

Con 48 años de servicio desde su ingreso al Heroico Colegio Militar, el mando llegó a la jornada con una carrera que combina conducción de tropas, tareas de Estado Mayor, formación académica y representación diplomática. Nació el 10 de septiembre de 1963 y causó alta en el Ejército el 1 de septiembre de 1978, cuando inició su preparación castrense.

Aspectos del desfile patrio por los 216 años del inicio de la lucha de Independencia ı Foto: David Patricio, Cuartoscuro y Especial|La Razón

Desde entonces, ocupó responsabilidades en regiones estratégicas. Estuvo al mando de la Segunda Zona Militar, con sede en Tijuana, Baja California; la 43 Zona Militar, en Apatzingán, Michoacán; la 35 Zona Militar, en Chilpancingo, Guerrero, y el cuartel general de la Novena Región Militar, también en esa entidad.

21 banderas de guerra desfilaron en el Zócalo capitalino

En unidades operativas encabezó el 78 Batallón de Infantería, asentado en el Campo Militar 1-A, así como el 56 Batallón de Infantería, en Guerrero, y la Primera Brigada de Policía Militar. Su trayectoria incluye responsabilidades de planeación e inteligencia dentro del Estado Mayor de la Defensa Nacional, donde dirigió la Sección Octava, especializada en contraterrorismo.

Por su formación en el sistema educativo militar, el subsecretario de la Defensa cursó la licenciatura en Administración Militar y el programa de Mando y Estado Mayor General en la Escuela Superior de Guerra. Más tarde, obtuvo la maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales en el Colegio de Defensa, además del Curso Básico de Inteligencia.

Aspectos del desfile patrio por los 216 años del inicio de la lucha de Independencia ı Foto: David Patricio, Cuartoscuro y Especial|La Razón

La preparación del general también tuvo una vertiente internacional. Realizó un curso sobre Derecho Internacional Humanitario en San Remo, Italia, y representó a México como agregado militar y aéreo adjunto ante Alemania y Polonia, con sede en Berlín.

Dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional ejerció, además, como director general de Materiales de Guerra. Su ascenso a general de División, diplomado del Estado Mayor recibió la ratificación del Senado en noviembre de 2023.

99 cachorros y 142 canes adultos participaron en el recorrido

La hoja oficial de servicios registra la condecoración de Perseverancia Institucional por 45 años, Mérito Militar en grado de Banda, distinciones por su desempeño durante la emergencia de Covid-19 y el Plan DN-III-E, además de la Legión de Honor. Tras ocupar la Oficialía Mayor de la dependencia, Martínez López asumió la Subsecretaría de la Defensa Nacional, cargo con el que aparece en actos de 2026. Esa posición lo ubica en la estructura superior de la institución junto al secretario de la Defensa Nacional y los principales mandos militares.

A casi cinco décadas de su ingreso al Heroico Colegio Militar, asumió una de las responsabilidades de mayor exposición pública dentro del Ejército. Como comandante de la columna, el subsecretario encabezó el despliegue terrestre que mostró personal, unidades y equipo de las Fuerzas Armadas durante la conmemoración de la Independencia.

Destaca disciplina y tradición en desfile patrio en CDMX

Por tierra y aire, las Fuerzas Armadas desplegaron una inédita formación en la capital del país, a propósito del tradicional desfile militar por los 216 años del inicio de la lucha de Independencia. Entre los cerca de 15 mil elementos que participaron, resaltó la movilización de casi un centenar de aeronaves, entre aviones y helicópteros, que sobrevolaron el cielo del Valle de México, en momentos con maniobras simultáneas por capas, en un espectáculo que se impuso en medio de una marcha masiva del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.