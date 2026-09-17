Trevilla enfatiza unión de pueblo y Ejército para enfrentar retos

Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa, durante el desfile cívico militar del 216 aniversario de la Independencia.

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, reivindicó la unión histórica entre el pueblo y las Fuerzas Armadas como sustento para defender la soberanía y enfrentar los retos del Estado mexicano, durante la conmemoración del 216 aniversario del inicio de la Independencia.

Ante la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, el mando castrense sostuvo que esa relación ha acompañado los principales movimientos sociales que definieron al país.

Ante integrantes del gabinete, representantes de los Poderes de la Unión y mandos militares reunidos en la Plaza de la Constitución, Trevilla Trejo aseguró que la confianza de la población en las instituciones armadas mantiene vigencia frente a los desafíos actuales. “Sería ingenuo pensar que las lecciones que nos ha dado la historia durante el desarrollo de nuestros movimientos sociales no fueron consecuencia de la confianza que otorga el pueblo de México a sus Fuerzas Armadas”, expresó.

Ese respaldo, afirmó, permite que Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional actúen bajo la dirección de la Presidenta para responder a cualquier reto que enfrente el país.

El general situó esa relación como continuidad de una historia en la cual militares y sociedad coincidieron en la defensa de la independencia, la República y la soberanía nacional.

“La verdadera fortaleza de nuestra nación reside en su gente, en sus Fuerzas Armadas, en el valor, la entrega y el espíritu de unidad que nos distingue como mexicanos”, sostuvo Trevilla al definir el sentido que atribuyó a la conmemoración.

Desde su revisión histórica, el secretario de la Defensa recordó que la lucha iniciada hace 216 años reunió a insurgentes de formación castrense y población que buscaba libertad, igualdad y justicia. Al mencionar a Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, Juan Aldama, José Mariano Jiménez, José María Morelos y Pavón y Vicente Guerrero, junto con Josefa Ortiz Téllez-Girón, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra, Mariana Rodríguez del Toro y Antonia Nava.

En esa ruta histórica, Trevilla vinculó la Independencia con otros episodios de transformación nacional al señalar que, durante la Reforma, la segunda intervención francesa y la Revolución Mexicana, volvió a presentarse la convergencia entre militares profesionales y sociedad para defender las instituciones o impulsar demandas políticas y sociales.

“Somos ese mismo pueblo que encontró en la unidad la fuerza necesaria para forjar un México republicano, federalista, libre, independiente y principalmente soberano”, declaró.

La capacidad de México para decidir su propio destino también ocupó el centro del mensaje del almirante Pedro Raymundo Morales Ángeles, secretario de Marina y alto mando de la Armada de México.

El jefe naval sostuvo que soberanía, independencia e integridad territorial forman parte de los intereses superiores que la institución tiene la responsabilidad de proteger: “Actuamos para servir y para proteger los intereses supremos de la Patria, su soberanía, su independencia, su integridad territorial y su capacidad para tomar sus propias decisiones”.

Después condensó esa posición en otra frase: “No hay soberanía sin valores y no hay nación sin pueblo que los ejerza”.

Marinos y soldados, dijo, heredaron los principios surgidos de la lucha independentista y mantienen la obligación de resguardarlos en el territorio nacional, mares, costas, islas y puertos. El almirante aseguró que la finalidad consiste en preservar la facultad del país para construir su futuro mediante sus propias determinaciones.

La Marina, explicó su titular, atraviesa una transformación de su estructura y concepto operacional. La institución cuenta con seis misiones permanentes y dos de apoyo, entre ellas la defensa del país, la atención a la población civil, la acción diplomática y las tareas de respaldo a la seguridad pública e interior, además de sus responsabilidades marítimas y portuarias.

Morales Ángeles expuso que el nuevo modelo parte de la llamada “defensa en profundidad”, esquema con el cual la Armada de México busca ampliar su alcance y mantener presencia ante riesgos en los espacios marítimos. Esa estrategia incorpora buques, aeronaves, sistemas aéreos no tripulados de largo alcance, sensores, información e inteligencia para identificar posibles amenazas.

“Ninguna tecnología, capacidad o decisión están por encima de la ley. Evolucionamos para servir mejor, siempre con apego al Estado de derecho”, manifestó el secretario de Marina al referirse a los límites que deben acompañar la modernización naval.

A esa transformación tecnológica, el almirante contrapuso el papel del personal como elemento central de la institución: “La tecnología puede transformar nuestros medios y ampliar nuestras capacidades, pero nada de ello tiene sentido si detrás no existe lo esencial, la decisión humana”.

El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles afirmó que “la Marina del futuro se construye todos los días” para defender a México.