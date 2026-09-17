Reconoce Trump gestión de Sheinbaum; pide arrestar a narcofuncionarios

El mandatario estadounidense, ayer al abordar el avión Air Force One a su salida de la Base Conjunta Andrews, Maryland.

El presidente Donald Trump exigió al Gobierno mexicano identificar, detener y llevar ante la justicia a funcionarios públicos corruptos que hayan auxiliado a los cárteles, señalamiento que incorporó a la Determinación Presidencial sobre los Principales Países de Tránsito o Producción Ilícita de Drogas para el Año Fiscal 2027, que envió al Congreso de Estados Unidos.

En el documento, reconoció las acciones de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum contra el narcotráfico, pero sostuvo que el país debe ampliar sus operaciones contra las organizaciones criminales y las redes que las protegen.

La exigencia aparece dentro del apartado dedicado a México de este documento fiscal: “Las inversiones actuales de México en sus fuerzas de seguridad son insuficientes para sostener y ampliar sus campañas contra los narcoterroristas, sus finanzas y sus redes criminales”, sostuvo Trump.

El Dato: En la lista de países designados para el año fiscal 2027 están México, Colombia, Perú, Ecuador, China, India, Pakistán y Afganistán, Costa Rica, Honduras, El Salvador, etc.

El señalamiento antecede a la exigencia de perseguir a servidores públicos corruptos vinculados con los cárteles e incluye tareas pendientes: “exponer, arrestar y procesar a los numerosos funcionarios públicos corruptos que han ayudado e instigado a los cárteles y traicionado la seguridad y soberanía de su propio país”.

Sin identificar nombres, cargos, dependencias ni niveles de gobierno relacionados con esa afirmación, el análisis del 2027 incorpora explícitamente a servidores públicos dentro de las acciones que Washington reclama a México.

El documento de 2026 pedía mantener y ampliar los esfuerzos contra dirigentes criminales, laboratorios clandestinos, cadenas de suministro de precursores químicos y finanzas ilícitas, además de exigir medidas “agresivas” para responsabilizar a líderes de los cárteles.

En el informe hay un reconocimiento directo a la administración de la mandataria mexicana al destacar: “la incautación de mayores volúmenes de drogas, el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y el despliegue de recursos adicionales de seguridad y militares en nuestra frontera compartida”. Añadió que la cooperación bilateral contribuyó a neutralizar a dirigentes criminales, entre ellos Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

De acuerdo con la determinación, México debe adoptar medidas adicionales contra las organizaciones que EU clasifica como narcoterroristas, entre ellas, reforzar la integridad de las cadenas de suministro, aumentar la participación del sector privado y elevar de manera significativa las inspecciones en los puntos de entrada al territorio nacional.

Bajo la sección 706 de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores para el año fiscal 2003, EU colocó otra vez a México entre los países considerados grandes territorios de tránsito o producción ilícita de drogas. También designó a Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia como las naciones que “fallaron demostrablemente” durante los 12 meses anteriores, pero México quedó fuera de esa categoría.

Hasta ayer, la resolución aún no figuraba entre los documentos oficiales en el Registro Federal de EU. El Departamento de Estado la hizo pública este miércoles, y precisó que Donald Trump la remitió al Congreso un día antes.

Rubio marca pendientes bilaterales en seguridad

| Por Elizabeth Hernández |

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, vinculó la conmemoración del 216 aniversario de la Independencia de México con la agenda bilateral de seguridad y advirtió que ambos países aún tienen tareas pendientes frente al crimen organizado transnacional, el narcoterrorismo, la migración irregular y la violencia de los cárteles.

Al felicitar al pueblo mexicano por la fecha, el funcionario sostuvo que la relación entre ambas naciones tiene efectos directos para la seguridad y la prosperidad de los estadounidenses, por lo que afirmó: “Todavía tenemos mucho más trabajo por hacer juntos”.

23 países se encuentran en el catálogo estadounidense

El funcionario aseguró que, bajo el gobierno del presidente Donald Trump, Washington abrió “un nuevo capítulo” basado en mayor cooperación contra las organizaciones criminales.

“México es nuestro vecino, y pocas relaciones internacionales tienen un impacto más concreto en la seguridad y la prosperidad de los estadounidenses”, consideró Rubio al agregar que, a partir de esa cercanía, se mantienen prioridades compartidas en el fortalecimiento de ambas economías.

En su mensaje, colocó el combate a los cárteles entre los principales asuntos de la relación bilateral y afirmó que, durante años, los dos países enfrentaron una expansión de la delincuencia organizada transnacional, además de flujos migratorios sin control y grupos que el gobierno estadounidense identifica como narcoterroristas.

Rubio marca pendientes bilaterales en seguridad ı Foto: Reuters.

El secretario de Estado sostuvo que la violencia criminal ha afectado a comunidades mexicanas y relacionó el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense con cientos de miles de muertes. También atribuyó a Trump los “esfuerzos históricos” para enfrentar esos problemas mediante la colaboración con las autoridades de este país.

El jefe de la diplomacia estadounidense aclaró que su gobierno mantiene el compromiso con “un México seguro, libre y próspero”, al que describió como un socio fundamental para las próximas décadas.

Al concluir, el estadounidense expresó su felicitación al pueblo mexicano y los deseos de EU para que tenga “un Día de la Independencia lleno de alegría y orgullo”.