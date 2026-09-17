Senado prevé cambios a plan contra feminicidio

Javier Corral, ayer, en la firma de convenio con el Instituto de Ciencias Penales.

La iniciativa presidencial en materia de feminicidio será modificada antes de su eventual aprobación en el Senado, luego de un proceso de diálogo con colectivos de víctimas, sobrevivientes y organizaciones especializadas, informó el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado.

El senador señaló que el dictamen aún no tiene una fecha inmediata para ser votado, debido a que las comisiones continúan sistematizando las propuestas recibidas mediante un conversatorio abierto y diversas audiencias con organizaciones y grupos de víctimas.

“Sí creemos que debe tener modificaciones de iniciativa, ajustes en algunas definiciones, en algunos agregados que han sugerido particularmente los familiares de víctimas”, afirmó.

Entre los principales temas en discusión se encuentra la definición jurídica del feminicidio y su alcance respecto de las personas trans. Corral Jurado explicó que actualmente la legislación contempla esta materia, pero que los legisladores analizan cómo establecer una definición clara que incluya las distintas propuestas sin invisibilizar a las mujeres.

El senador Javier Corral Jurado, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Cuartoscuro

“Lo que buscamos es una definición que pueda ser muy clara en ese sentido”, sostuvo, al señalar que todavía no existe una resolución definitiva sobre este punto.

Otro de los aspectos que se pretende incorporar al proyecto es la responsabilidad de servidores públicos que intervengan en investigaciones de feminicidio. El senador planteó que deben establecerse mecanismos para sancionar a funcionarios del Ministerio Público que alteren, distorsionen, retrasen o socaven este tipo de indagatorias.

Javier Corral indicó que la expectativa es que la nueva Ley General para Prevenir y Sancionar el Feminicidio sea aprobada durante el actual periodo ordinario de sesiones. Además, planteó incorporar al nombre de la legislación el concepto de “Erradicar el Feminicidio”, a petición de organizaciones con experiencia en la materia.

El presidente de la Comisión de Justicia descartó que exista un bloqueo político al proyecto y aseguró que las conversaciones entre las distintas fuerzas parlamentarias avanzan sin dificultades.

“Veo un proceso de mucho consenso, sin dificultades”, declaró.

Aspecto del Senado de la República. ı Foto: Cuartoscuro

Consideró además que sería inadecuado que el tema fuera utilizado con fines partidistas debido a la gravedad del fenómeno.

“Sería también muy penoso que un asunto de esta magnitud, que un fenómeno tan lamentable como es el feminicidio, fuera sujeto de medro político o partidista”, expresó.

La iniciativa busca, explicó, homologar no sólo la definición del delito, sino también las sanciones, protocolos y procedimientos, además de establecer bases nacionales para una mayor coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

El senador subrayó que uno de los puntos centrales de la nueva legislación será garantizar recursos suficientes para que las obligaciones establecidas en la ley puedan cumplirse efectivamente.

“Es imposible, sería una especie de populismo legislativo andar enunciando tantos derechos si no les damos, también, recursos para que se puedan garantizar y cumplir”, advirtió.

Aunque consideró que deberá existir una previsión presupuestal, reconoció que todavía no existe un cálculo sobre cuánto dinero sería necesario para poner en operación las nuevas disposiciones.

Hoy la Comisión de Justicia del @senadomexicano y el @inacipe firmamos un Convenio para fortalecer la colaboración entre el conocimiento especializado y el trabajo legislativo en materia de justicia. El acuerdo permitirá impulsar capacitación, investigación, asesoría, docencia y… pic.twitter.com/wAOyW6ujsB — Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) September 17, 2026

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LMCT