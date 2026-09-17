Protección Civil federal recuerda que el sábado habrá Simulacro Nacional de Sismo

Al mediodía de este 19 de septiembre se llevará a cabo el Simulacro Nacional de Sismo, que por primera vez ocurrirá en fin de semana, con lo cual la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) espera que toda la población permanezca atenta y participe.

Al arranque de la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, la titular de este organismo, Laura Velázquez Alzúa, recordó que este ejercicio se llevará a cabo en las 32 entidades federativas, por lo que sus gobernantes también formarán parte para después rendir un informe de las tareas ejecutadas y los resultados, lo cual también habrá de hacer la Federación.

También enfatizó que durante el Simulacro Nacional de Sismo no sólo sonarán los 23 mil altavoces en los estados limítrofes con el Pacífico y el centro del país, sino también se activará el alertamiento vía celular, por lo que insistió a la población en que permanezca atenta al sonido que se emitirá en todos los dispositivos dentro del territorio nacional.

La coordinadora recordó que México es el tercer país en el continente en contar con un sistema de aviso de este tipo.

“Va a sonar la alerta por vía celular. Son más de 80 millones de celulares. Ustedes saben que, por instrucción de la presidenta de México, el alertamiento por telefonía celular es una realidad de nuestro país; somos el tercer país del continente americano con este alertamiento por telefonía celular y sonarán, sonarán todos los teléfonos en la República Mexicana a las 12 del día hora centro de México”, remarcó.

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FGR