Luto en la política nacional

Muere Anay Beltrán Reyes, diputada federal de Morena por Tultitlán

Anay Beltrán Reyes, diputada federal de Morena por el distrito 8 de Tultitlán falleció, lo que fue confirmado mediante un mensaje de condolencias de la Gobernadora del Estado de México

Imagen especial de la legisladora, ahora fallecida.
Imagen especial de la legisladora, ahora fallecida. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

Anay Beltrán Reyes, diputada federal de Morena por el distrito 8 de Tultitlán falleció, lo que fue confirmado mediante un mensaje de condolencias de la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez en sus cuentas de redes sociales.

Mi más sentido pésame a familiares y seres queridos de la Diputada federal mexiquense Anay Beltrán, ante su lamentable fallecimiento. Mis condolencias también a sus compañeras y compañeros Diputados federales. Descanse en paz”, escribió la gobernadora mexiquense.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa del fallecimiento de Anay Beltrán Reyes.

TE RECOMENDAMOS:
Conferencia de Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.
Cuestiona resultados de EU en acuerdo de seguridad bilateral

Presidenta Claudia Sheinbaum: No necesitamos que nos juzguen desde afuera

Tras conocerse el fallecimiento de Anay Beltrán Reyes, integrantes de Morena y personas cercanas a la legisladora expresaron sus condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, como el diputado Ricardo Monreal.

Lamento profundamente el fallecimiento de la diputada Anay Beltrán Reyes, gran legisladora, luchadora social y mujer comprometida con su tierra y su gente. Mi solidaridad y mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos. Descanse en paz”, escribió Ricardo Monreal.


Te puede interesar:

- México no se doblega, no se arrodilla y nunca se vende: CSP en desfile militar

- Reconoce Trump gestión de Sheinbaum; pide arrestar a narcofuncionarios

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
Conferencia en Palacio Nacional.
Informan en Mañanera de CSP

Protección Civil federal recuerda que el sábado habrá Simulacro Nacional de Sismo


Google Reviews