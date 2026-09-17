Muere Anay Beltrán Reyes, diputada federal de Morena por Tultitlán

Anay Beltrán Reyes, diputada federal de Morena por el distrito 8 de Tultitlán falleció, lo que fue confirmado mediante un mensaje de condolencias de la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez en sus cuentas de redes sociales.

“Mi más sentido pésame a familiares y seres queridos de la Diputada federal mexiquense Anay Beltrán, ante su lamentable fallecimiento. Mis condolencias también a sus compañeras y compañeros Diputados federales. Descanse en paz”, escribió la gobernadora mexiquense.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa del fallecimiento de Anay Beltrán Reyes.

Mi más sentido pésame a familiares y seres queridos de la Diputada federal mexiquense Anay Beltrán, ante su lamentable fallecimiento.

Mis condolencias también a sus compañeras y compañeros Diputados federales. Descanse en paz. pic.twitter.com/rI6hIfA9FY — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) September 17, 2026

Tras conocerse el fallecimiento de Anay Beltrán Reyes, integrantes de Morena y personas cercanas a la legisladora expresaron sus condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, como el diputado Ricardo Monreal.

“Lamento profundamente el fallecimiento de la diputada Anay Beltrán Reyes, gran legisladora, luchadora social y mujer comprometida con su tierra y su gente. Mi solidaridad y mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos. Descanse en paz”, escribió Ricardo Monreal.

Lamento profundamente el fallecimiento de la diputada Anay Beltrán Reyes, gran legisladora, luchadora social y mujer comprometida con su tierra y su gente.

Mi solidaridad y mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos. Descanse en paz. pic.twitter.com/KPDkWgdTj1 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 17, 2026





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FGR