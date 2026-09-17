UNAM alcanza su mejor posición en el Global Ranking of Academic Subjects 2026

Aspectos de la rectoría y Biblioteca Central de la UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) obtuvo el mejor resultado entre las instituciones mexicanas incluidas en la edición 2026 del Global Ranking of Academic Subjects (GRAS), elaborado por Shanghai Ranking Consultancy. La clasificación evalúa el desempeño de universidades en distintas disciplinas académicas y científicas a escala internacional.

El ranking, presentado este 15 de septiembre, contempla 57 áreas académicas agrupadas en cinco grandes campos: Ciencias Naturales, Ingeniería, Ciencias de la Vida, Ciencias Médicas y Ciencias Sociales. En total, la evaluación considera cerca de 2 mil universidades de 96 países y regiones.

En esta edición aparecen nueve universidades mexicanas. La UNAM no sólo consiguió la posición más alta para una institución del país, sino que también fue la que registró presencia en un mayor número de áreas, con 17 de las 30 posiciones obtenidas en conjunto por las universidades mexicanas.

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En la fotografía, un aspecto de la Toprre de Rectoría de la UNAM. ı Foto: Cuartoscuro

UNAM destaca en 17 áreas académicas

El resultado más destacado de la UNAM se registró en Ciencias Veterinarias, disciplina en la que alcanzó el lugar 41 a nivel internacional. Esta fue la posición más alta conseguida por una universidad mexicana dentro de las 57 áreas evaluadas por el GRAS 2026.

La institución también apareció en otras disciplinas con resultados relevantes. En Ecología se ubicó dentro del rango 51-75; en Ciencias Atmosféricas, dentro del 76-100; y en Ciencias de la Tierra, entre los lugares 101-150.

Las 17 áreas en las que apareció la UNAM abarcan los cinco campos contemplados por la clasificación. De ellas, siete corresponden a Ciencias Naturales, cuatro a Ciencias de la Vida, tres a Ciencias Médicas, dos a Ingeniería y una a Ciencias Sociales.

El GRAS analiza el desempeño de académicos y estudiantes a partir de la producción científica de institutos, facultades y laboratorios universitarios. Para su edición 2026 tomó en cuenta las publicaciones realizadas entre 2021 y 2025, con información procedente de Web of Science e InCites.

Con estos criterios, el ranking busca ofrecer una medición específica por disciplina, en lugar de establecer únicamente una clasificación general de universidades.

#BoletínUNAM La UNAM logra el mejor resultado de una universidad mexicana en el Global Ranking of Academic Subjects 2026 > https://t.co/zJXab7UVaB pic.twitter.com/RTHNbHcfWJ — UNAM (@UNAM_MX) September 17, 2026

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LMCT