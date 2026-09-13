UNAM pone en marcha nuevo campus en el Centro Histórico de la CDMX

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, durante una conferencia de prensa el 19 de agosto de 2026.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) puso en marcha el Campus UNAM Centro Histórico de la Ciudad de México, con sede central en el Antiguo Templo de San Agustín.

Con su reapertura parcial, prevista para 2027, también abrirá el Claustro Abierto Universitario San Agustín (CAUSA), un espacio “donde la memoria se preservará y el conocimiento se compartirá de manera libre y generosa con toda la sociedad, desde una mirada transdisciplinaria”, según explicó el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas.

El campus está integrado por más de 15 edificios históricos preservados por la UNAM, y permitirá consolidar un corredor cultural y educativo de acceso público.

Con el campus, afirmó el rector, “fortaleceremos el más amplio, plural, e incluyente complejo corredor cultural y educativo del país, de acceso público, abierto y gratuito para todas las personas que en él transitan”.

En CAUSA, se ofrecerán programas de posgrado y se realizarán debates académicos “que pondrán el conocimiento científico y las humanidades al servicio directo de las comunidades y de la revitalización urbana de esta zona”.

“En un espacio académico, incluyente y plural, fortaleceremos la accesibilidad universal, y apoyaremos la descentralización y democratización del conocimiento”, dijo.

Un campus para articular espacios universitarios

El coordinador del Campus UNAM Centro Histórico y secretario técnico de su Consejo Directivo, Alberto Sarmiento Donate, explicó que los espacios del campus son los antiguos templos de San Agustín y San Pedro y San Pablo; la Academia de San Carlos; el Colegio de San Ildefonso; la Escuela de Jurisprudencia; la Escuela de Economía y las Cárceles de la Perpetua.

También forman parte los palacios de Medicina, Minería y de la Autonomía; el Museo de la Mujer y su anexo; el Centro Cultural San Carlos y los talleres de restauración de la Facultad de Artes y Diseño; los talleres y bodegas del Mandato del Antiguo Colegio de San Ildefonso; el Museo UNAM Hoy; el edificio Protomedicato y Secundaria Lancasteriana; el predio de República de Bolivia; el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad; y la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial.

Recuperación de San Agustín

Por su parte, el coordinador de Humanidades, Miguel Armando López Leyva, señaló que el proyecto permitirá recuperar el antiguo Templo de San Agustín, inmueble que durante casi un siglo resguardó la Biblioteca Nacional de México.

La reapertura al público, destacó, es resultado de un proceso de conservación, protección y restauración que se ha desarrollado durante varias décadas.

“La apertura parcial próxima del Claustro [Abierto Universitario San Agustín] se suma a los esfuerzos de la UNAM por hacer asequible el acceso a la cultura y al conocimiento a miles de personas”, resaltó.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Raz ó n.

cehr