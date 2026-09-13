Higinio Martínez afirma que INE debe garantizar elecciones de 2027 con apego a la ley

El senador Higinio Martínez Miranda, de Morena, el 30 de agosto de 2026.

El presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, afirmó que el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá garantizar el cumplimiento de la ley durante los comicios de 2027, mientras la ciudadanía tendrá en las urnas la decisión sobre gubernaturas, alcaldías y espacios legislativos federales o locales.

A partir del 10 de septiembre, el organismo puso en marcha el proceso federal 2026-2027. La jornada permitirá elegir a los 500 integrantes de la Cámara de Diputados, además de más de 19 mil puestos en los estados, entre ellos 17 gubernaturas, presidencias municipales, alcaldías, diputaciones, sindicaturas y regidurías.

Martínez Miranda sostuvo que las acusaciones o declaraciones entre fuerzas políticas no definirán el resultado de la contienda. A su juicio, las candidaturas capaces de generar mayor confianza entre los electores tendrán mejores posibilidades de obtener respaldo mediante el sufragio.

Sobre la actuación del árbitro electoral, el senador consideró que su independencia impide que alguna fuerza política intervenga en la organización de las elecciones para modificar los resultados, como, aseguró, ocurría anteriormente.

La próxima jornada electoral será en 2027 ı Foto: Cuartoscuro

Por otra parte, el presidente de la Mesa Directiva señaló que la actividad relacionada con las próximas campañas no deberá afectar las responsabilidades del Congreso. Explicó que existe un calendario establecido para las sesiones y tareas de las comisiones. “No vamos a descuidar este trabajo”, aseguró.

De cara a la competencia de 2027, también pidió a los partidos que “se pongan las pilas” para seleccionar a sus mejores perfiles. Asimismo, llamó a quienes actualmente ocupan responsabilidades de gobierno a cumplir con sus funciones para conservar la confianza ciudadana.

Respecto de las expresiones políticas dentro del recinto legislativo, Martínez Miranda señaló que su responsabilidad consiste en representar al Senado y conducir sus labores, sin restringir las posiciones individuales de sus integrantes. Dijo que no puede “pintar la raya” a nadie porque “cada quien es libre de expresarse con absoluta responsabilidad y libertad en la tribuna”.

Higinio Martínez, presidente del Senado ı Foto: Captura de Pantalla

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LMCT