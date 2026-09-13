Sheinbaum encabeza ceremonia militar por 179 Aniversario de la defensa de Chapultepec

Claudia Sheinbaum llegó a Altar a la Patria escoltada por titulares de la Defensa y de la Marina.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia por el 179 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes, en el Altar a la Patria de Chapultepec, desde donde se reiteró el llamado a la defensa de la soberanía nacional.

Entre fusiles, espadines y escoltas de bandera, la mandataria federal llegó al pie del Castillo de Chapultepec a bordo de un vehículo militar, escoltada por el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de Marina.

Ante las filas de cadetes y con el Altar a la Patria como fondo, la Comandanta Suprema tomó su lugar al frente del ceremonial.

Durante ceremonia, se refrendó el compromiso con la defensa de la soberanía nacional. ı Foto: Presidencia

Desde el presídium la acompañaron Raúl Bolaños Cacho Cué, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; Higinio Martínez Miranda, titular del Senado; Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

También acudieron integrantes del gabinete federal, mandos del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional, así como agregados acreditados en el país.

Recuerdan a los Niños Héroes y entregan espadín a seis cadetes en representación

Frente a la formación llegó el pase de lista. La mandataria nombró al teniente Juan de la Barrera y a los cadetes Juan Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca y Francisco Márquez, asociados con la defensa del Castillo de Chapultepec en 1847.

El ceremonial incluyó además a los héroes de la Heroica Escuela Naval Militar conmemorados por los hechos de 1914.

Después, el silencio cedió al estruendo de los fusiles. Una compañía integrada por 100 cadetes del Heroico Colegio Militar ejecutó la salva en memoria de quienes defendieron Chapultepec.

Sheinbaum Pardo permaneció junto a Trevilla Trejo y Morales Ángeles mientras las detonaciones resonaron frente al monumento y dieron paso al siguiente símbolo de la ceremonia.

Claudia Sheinbaum encabezó el acto cívico por el 179 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes. ı Foto: Presidencia

Cuando cesó el eco de la descarga, el espadín ocupó el centro del homenaje. Esta pieza representa el mando de los futuros oficiales y acompaña una de las etapas de su formación castrense. La Presidenta entregó seis ejemplares a integrantes del Heroico Colegio Militar, en memoria de los jóvenes que combatieron el 13 de septiembre de 1847.

Uno a uno avanzaron Xóchitl Ortiz García, Carlos Jesús Amador González, Jocelyn García Vázquez, Ángel Uguir Sandoval Isidro, Ángel Alexia Rico Jusacamea y José Luis Alarcón Piña.

Cada cadete recibió de manos de la mandataria la insignia correspondiente antes de regresar a su sitio dentro de la formación.

Al evento acudieron la presidenta Claudia Sheinbaum y representantes de los poderes de la nación. ı Foto: Especial

“Nos preparamos para estar siempre prestos al llamado de nuestra patria”

Más tarde tomó la palabra Elías Daniel Chávez Manríquez, cadete de cuarto año de zapadores, quien habló en representación de la juventud militar. Desde el Altar a la Patria recordó que los alumnos que permanecieron en Chapultepec en 1847 enfrentaron la invasión pese a la orden de abandonar el plantel y sostuvo que su ejemplo permanece como referencia para quienes hoy eligen la carrera de las armas.

“Les nombramos niños por su corta edad, pero todos sabemos que eran grandes en temple y gallardía”, expresó.

Les comparto el Acto Cívico del 179 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec en defensa de la patria frente a la intervención estadounidense. https://t.co/9lx9XnFKnE — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 13, 2026

El cadete señaló que patriotismo, valentía, lealtad y honor forman parte de los principios que reciben durante su preparación, y afirmó que esa herencia impone a las nuevas generaciones la obligación de estar a la altura de quienes defendieron el Castillo.

Ante la mandataria refrendó el compromiso de continuar la formación en aulas y áreas de adiestramiento para responder a las exigencias de la profesión.

“Nos preparamos todos los días con honor, valor y lealtad para estar siempre prestos al llamado de nuestra patria”, concluyó.

Presidenta deposita arreglo floral y monta guardia de honor

Con esas palabras aún presentes, Sheinbaum avanzó hacia el Altar a la Patria para depositar la ofrenda floral. La corona, formada por hojas de laurel y atravesada por una banda tricolor, quedó al pie del monumento mientras la Presidenta montó guardia de honor junto a integrantes del presídium y los principales mandos de las Fuerzas Armadas.

Presidenta montó guardia y colocó arreglo floral en Altar a la Patria. ı Foto: Presidencia

En ese momento sonó el toque de silencio. La breve ejecución de la banda de guerra acompañó la guardia frente al monumento y dio al acto uno de sus pasajes de mayor solemnidad. Al concluir, las primeras notas del Himno Nacional Mexicano marcaron la última parte de la ceremonia.

La Presidenta permaneció de pie frente al Altar a la Patria y, después, se dirigió hacia las escoltas para despedir al lábaro patrio. Entre uniformes, banderas y cadetes formados, ese movimiento cerró el homenaje por los 179 años de la gesta de Chapultepec.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am