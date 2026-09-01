‘Va avanzando muy bien’: Higinio Martínez destaca Segundo Informe de Sheinbaum

El senador Higinio Martínez Miranda, de Morena, el 30 de agosto de 2026.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, calificó como “de primera” el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que su administración “va avanzando muy bien en todos los rubros”.

Ante el inicio del tercer año legislativo, llamó a los senadores y diputados a dar celeridad al trabajo parlamentario.

Previo a la Sesión de Congreso General en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el morenista destacó los resultados expuestos por la mandataria y afirmó que su valoración no obedece únicamente a su pertenencia a Morena.

“Creo que es un informe o la lectura de lo esencial del informe y que con eso se muestra el avance de este gobierno”, señaló.

Martínez Miranda resaltó el liderazgo de Sheinbaum y afirmó que cuenta con la determinación necesaria para continuar al frente del país. “Tiene una presidenta optimista, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, con mucho ánimo y con muchos programas y con todas las ganas de seguir trabajando por este país”, expresó.

La Mandataria mexicana destaca la consolidación de los programas sociales y el fortalecimiento de la infraestructura nacional. ı Foto: Presidencia

También destacó el papel del Congreso en la construcción del marco jurídico que, dijo, ha permitido respaldar las políticas del gobierno federal, particularmente los programas sociales.

“Ha habido una cantidad importante de reformas constitucionales, de reformas legales que le han dado el soporte”, sostuvo.

El senador retomó además el planteamiento de Sheinbaum sobre los principios que deben regir el ejercicio de gobierno. “Para gobernar este país, un estado, un municipio incluso, se requiere amor, y amor lo tiene la presidenta de este país. Y se requiere otra cosa, que lo tiene: honestidad”, afirmó.

Añadió que la austeridad y el manejo responsable de los recursos permiten generar mayores recursos para el desarrollo nacional. “Austeridad con honestidad para poder generar mayores recursos para aplicar a todo el desarrollo del país”, enfatizó.

Ante las críticas sobre las cifras presentadas en el informe, rechazó que se trate de “cifras alegres” y aseguró que los datos podrán ser revisados públicamente. “No, hombre, no. Cuando menos lo que escuché, no, pues no son cifras alegres, son datos que serán públicos y que pueden checarlos cada quien”, respondió.

Sobre los retos del nuevo periodo legislativo, Martínez Miranda anticipó una agenda con reformas constitucionales y legales, por lo que pidió a los legisladores cumplir con su responsabilidad. “Pues aplicarnos, cumplir con nuestra obligación”, resumió.

El senador Higinio Martínez señala que se debe acabar el distanciamiento que hay entre los senadores de Morena con el Ejecutivo ı Foto: larazondemexico

Desde la Mesa Directiva, dijo, buscará generar acuerdos y dar cauce a las iniciativas que lleguen al Senado, así como atender los asuntos pendientes. “Todo lo que sirva para el país debe apuntalarse”, afirmó.

Finalmente, respaldó el llamado de Sheinbaum a mantener la unidad dentro de Morena y reconoció que, por la amplitud del movimiento, pueden existir diferencias internas.

“Solamente así funciona esto, solamente así funciona”, sostuvo, y agregó: “Un movimiento tan amplio, tan grande, como el que encabeza Morena en el país, por supuesto que puede tener algún diferendo, pero, en lo general, es un movimiento que está unido, porque sabemos la responsabilidad que tenemos con el país”.

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MSL