Morena respalda Segundo Informe de Sheinbaum desde San Lázaro

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, expresó su respaldo al Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que desde San Lázaro continuarán acompañando el proyecto de transformación.

A través de sus redes sociales, el legislador felicitó a Sheinbaum por el balance presentado con motivo de sus dos primeros años al frente del Ejecutivo federal y destacó los avances que, desde su perspectiva, ha alcanzado la administración en materia de bienestar para la población.

“Felicito a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum por la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, que da cuenta de los avances y resultados alcanzados por el bienestar de las y los mexicanos”, publicó.

Monreal aseguró que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados mantendrá su respaldo al proyecto político encabezado por Sheinbaum y refrendó el compromiso de los legisladores de continuar trabajando desde el Poder Legislativo.

En la Cámara de Diputados seguiremos trabajando acompañando el proyecto de transformación Ricardo Monreal



Felicito a nuestra Presidenta @ClaudiaShein por la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, que da cuenta de los avances y resultados alcanzados por el bienestar de las y los mexicanos. En la @Mx_Diputados seguiremos trabajando acompañando el proyecto de transformación. pic.twitter.com/8sHEQ1iugI — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 1, 2026

Por su parte, la diputada federal de Morena, Claudia Rivera Vivanco, aseguró que México atraviesa una etapa de fortalecimiento económico, estabilidad y defensa de la soberanía nacional, al fijar su postura sobre el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta.

La legisladora sostuvo que el lema “Honestidad y Resultados” refleja, desde su perspectiva, los avances alcanzados durante los primeros dos años de la administración federal, particularmente en materia económica, laboral y de bienestar social.

Rivera Vivanco destacó como uno de los principales resultados el comportamiento de la economía mexicana, al señalar la fortaleza del peso frente al dólar y los incrementos al salario mínimo, factores que, afirmó, han contribuido a una reducción de la pobreza laboral.

La diputada por Puebla también aseguró que México se mantiene entre los países con menores niveles de desempleo, con base en indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Diputada federal Claudia Rivera Vivanco ı Foto: X @RiveraVivanco_

Otro de los aspectos que resaltó fue el aumento de la recaudación tributaria sin la creación de nuevos impuestos. De acuerdo con Rivera Vivanco, las acciones emprendidas para combatir la corrupción y la evasión fiscal han permitido recuperar recursos que anteriormente se perdían y destinarlos a políticas de bienestar.

La morenista sostuvo que los mayores ingresos públicos han permitido mantener y ampliar los programas sociales impulsados por la llamada Cuarta Transformación.

“La ruta del Bienestar Compartido está dando frutos claros”, afirmó la legisladora, quien consideró que la política económica del actual gobierno busca generar mayores beneficios para la población sin recurrir a nuevos gravámenes.

En materia de política exterior, Rivera Vivanco destacó la postura asumida por Sheinbaum frente a otros países y sostuvo que la presidenta ha defendido la soberanía nacional con firmeza.

“En México mandamos las y los mexicanos y a México se le respeta”, afirmó la diputada, al señalar que la mandataria mantiene una relación cercana con la ciudadanía y actúa, dijo, conforme al mandato recibido en las urnas.

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LMCT