¿Quién es Raúl Bolaños Cacho Cué, nuevo presidente de la Cámara de Diputados?

Este 31 de agosto se confirmó que Raúl Bolaños Cacho Cué fue elegido como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por lo que será el dirigente en el tercer años de la LXVI Legislatura.

El diputado aseguró que se sentía honrado de que su grupo parlamentario le diera la confianza para ser el presidente de la Mesa Directiva, por lo que aseguró que actuará de manera imparcial a favor de los trabajos legislativos.

Bolaños Cacho Cué aseveró que su mandato dentro de la Cámara de Diputados escuchará y respetará a las fuerzas políticas que se encuentran dentro de la institución, pues dijo “Todos somos México”.

¿Quién es Raúl Bolaños Cacho Cué?

Raúl Bolaños Cacho Cué nació el 2 de junio de 1988 en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y actualmente es diputado del Partivo Verde Ecologista de México (PVEM) de la LXVI Legislatura, cargo que ocupa desde el 29 de agosto del 2024 hasta el 31 de agosto del 2027.

Cacho Cué cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana, un posgrado Internacional en Financiamiento de Vivienda por la Escuela Warthon de la Universidad de Pennsylvania, y un posgrado en Políticas Públicas por la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard.

En el 2016 fue coordinador del equipo de transición del gobernador de Oaxaca, y secretario particular y jefe de oficina del candidato a la gubernatura de Oaxaca, en 2020 fue secretario de procesos electorales del PVEM, y en 2024 fue consejero suplente del PVEM ante el INE.

Del 2018 al 2024 fue senador en la LXIV y LXV legislaturas, y ocupó cargos como coordinador y vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PVEM, y como presidente, secretario, e integrante de varias comisiones.

Fue vicepresidente de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, y vicepresidente de Norteamérica en el Comité Ejecutivo de ParlAmericas.

Además de su carrera como servidor público, cuenta con experiencia como docente adjunto en la Universidad Iberoamericana y en la Escuela Libre de Derecho, y es asociado del despacho jurídico Von Wobeser y Sierra S.C.

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