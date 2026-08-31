Raúl Bolaños-Cacho Cué promete neutralidad al frente de la Mesa Directiva de San Lázaro

El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Raúl Bolaños-Cacho Cué, afirmó que asumirá con neutralidad la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, con el objetivo de garantizar que todas las voces representadas en San Lázaro sean escuchadas.
En entrevista, el legislador destacó que se trata de la primera ocasión en que el PVEM presidirá la Cámara de Diputados durante todo un periodo legislativo, luego de que su bancada se consolidará como la tercera fuerza política de San Lázaro, con 63 diputadas y diputados.
“Ahora yo tengo el honor y la confianza de mi grupo parlamentario para ser la propuesta para presidir la Mesa Directiva. Hoy somos la tercera fuerza política en la Cámara de Diputados, 63 diputadas y diputados comprometidísimos con nuestro país”, señaló.
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Bolaños-Cacho Cué sostuvo que, en caso de asumir la conducción de la Mesa Directiva, actuará con imparcialidad para garantizar el desarrollo de los trabajos legislativos y la participación de las distintas fuerzas políticas.
Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó que la bancada morenista acordó respaldar a Raúl Bolaños-Cacho Cué para asumir la Presidencia de la Mesa Directiva.
Como parte de los acuerdos internos, Morena también ratificó a Sergio Gutiérrez Luna como vicepresidente de la Mesa Directiva y designó al diputado Eduardo Castillo como presidente de la Sección Instructora.
Esta última instancia tiene entre sus atribuciones analizar procedimientos relacionados con declaraciones de procedencia, conocidas como desafueros, así como juicios políticos, por lo que su integración adquiere relevancia dentro de la nueva etapa de trabajos legislativos.
Los acuerdos forman parte de las negociaciones entre Morena, PVEM y PT para definir la conducción de la Cámara de Diputados durante el nuevo periodo ordinario de sesiones y mantener la coordinación de la mayoría legislativa.
Con la eventual llegada de Bolaños-Cacho Cué a la Presidencia de la Mesa Directiva, el PVEM asumirá por primera vez la conducción de San Lázaro durante un periodo completo, en un momento en el que la Cámara de Diputados inicia una nueva etapa de trabajos parlamentarios.
El legislador del Verde reiteró que su compromiso será conducir las sesiones con neutralidad y garantizar que las distintas posiciones políticas tengan espacio dentro del debate legislativo.
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